LG SIGNATURE collabora con un artista visivo di fama mondiale a un'opera affascinante

Matt Clark, fondatore e direttore creativo del collettivo artistico londinese United Visual Artists (UVA), è arrivato al vertice del panorama artistico contemporaneo con installazioni che utilizzano luce, suono e movimento per provocare risposte emotive e fisiche negli spettatori. Fondendo elementi diversi come musica, video e tecnologia digitale, è noto per la produzione di opere stimolanti che espandono i confini e ampliano la definizione di arte. Proprio come LG SIGNATURE, Clark è interessato a tradurre idee complesse in qualcosa che possa essere compreso a livello intuitivo.

Il collettivo UVA di Clark ha creato un'opera d'arte a schermo intitolata Axiom che continua il suo uso delle tecnologie contemporanee per comunicare concetti poliedrici. Utilizzando il televisore OLED premium LG SIGNATURE come supporto luminoso, l'esclusiva opera d'arte esplora la tensione tra superficie e volume, e trae ispirazione concettuale dall'influente romanzo breve inglese Flatland. Il collettivo UVA ha sapientemente combinato colore, linea e animazione per trasformare la superficie piatta dello schermo OLED di LG in uno spazio apparentemente tridimensionale, rafforzando la profondità dinamica e il movimento resi possibili dall'esclusiva tecnologia di visualizzazione di LG.

"La cosa interessante di questa commissione è che possiamo lavorare con un autentico nero, il che crea ogni sorta di opportunità, in termini di come trattiamo la profondità, il colore e il volume", ha detto Clark, discutendo della collaborazione con LG SIGNATURE.

Dopo aver svelato Axiom in occasione di IFA 2019, ha partecipato al Masters' Talk, un'esclusiva tavola rotonda al London Design Festival di quest'anno. Parlando delle sue opinioni sul rapporto tra arte e tecnologia, Clark ha osservato che un progetto di collaborazione come Axiom è un ottimo modo tramite il quale un artista può esplorare nuove idee e supporti diversi.

LG SIGNATURE ha di recente lanciato il primo televisore OLED 8K al mondo, un apparecchio che vanta un enorme schermo da 88 pollici 8K a risoluzione ultra HD (7.680 x 4.320). Offrendo le esperienze visive più coinvolgenti ai consumatori più esigenti di tutto il mondo, LG SIGNATURE continua ad essere una forza rivoluzionaria nel settore televisivo e un esempio di come arte e tecnologia vadano di pari passo.

Informazioni su LG SIGNATURE

LG SIGNATURE è il primo brand ultra-premium in varie categorie di prodotti di LG Electronics, azienda innovatrice a livello globale. Per soddisfare i consumatori più esigenti, LG SIGNATURE mira a offrire un'esperienza allo stato dell'arte, al tempo stesso pura, sofisticata e lussuosa. Combinando il meglio di tutto ciò che LG ha da offrire, i prodotti distintivi LG SIGNATURE sono stati progettati tenendo presente la loro autentica essenza, ottimizzati per concentrarsi sulla funzione essenziale di ciascun prodotto, pur mantenendo il design caratteristico di LG SIGNATURE. www.LGSIGNATURE.com.

