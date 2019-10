LG SIGNATURE arbeitet mit weltbekanntem bildenden Künstler an faszinierendem Werk

Matt Clark, Gründer und kreativer Leiter der in London ansässigen Künstlerkollektive United Visual Artists (UVA) ist mit Installationen an die Spitze der zeitgenössischen Kunstwelt gerückt. In ihnen setzt er Licht, Sound und Bewegung ein, um in den Zuschauern emotionale wie körperliche Reaktionen hervorzurufen. Aus der Verbindung von so diversen Elementen wie Musik, Video und digitale Technik entstehen bekanntermaßen aufrüttelnde, grenzüberschreitende Denkanstöße, die die Definition von Kunst erweitern. Wie auch LG SIGNATURE zeigt Clark Interesse, komplexe Ideen in etwas umzusetzen, was intuitiv erfahren werden kann.