Live: CMG-Frühlingsfest-Gala 2026

Vom Nachrichtendienst

CMG

16 Feb, 2026, 10:16 GMT

BEIJING, 16. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Ein Bericht von CMG

Die Frühlingsfest-Gala, die von der China Media Group (CMG) veranstaltet und ausgestrahlt wird, beginnt am Montag um 20:00 Uhr (Beijinger Zeit).

Die Frühlingsfest-Gala gilt als eines der größten jährlichen Fernsehereignisse weltweit und begleitet Zuschauer rund um den Globus beim Einläuten des chinesischen Neujahrs.

https://german.cgtn.com/2026/02/15/ARTI1771155010616654

Klicken Sie den folgenden Link, um die Live-Übertragung der Gale zu verfolgen.

https://news.cgtn.com/news/2026-02-13/Live-CGTN-Super-Night-2026-Spring-Festival-celebration-1KJglvNho2Y/p.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2904488/image_5052246_32767451.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2904489/image_5052246_32767810.jpg

