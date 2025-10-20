Live vom ESMO | Hengrui präsentiert erstmals einen Messestand mit wegweisenden Daten und zeigt die aufkommende Innovationskraft der Pharmaindustrie

BERLIN, 20 Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Vom 17. bis 21. Oktober fand in Berlin der Jahreskongress der Europäischen Gesellschaft für Medizinische Onkologie (ESMO) statt, der weltweit führende Vertreter der Onkologie und der pharmazeutischen Innovation zusammenbrachte. Hengrui Pharma kehrte nicht nur mit einem umfassenden Onkologie-Forschungsportfolio zurück, sondern trat auch erstmals als Aussteller auf und setzte damit einen neuen Meilenstein in seinem weltweiten akademischen Engagement.

Seit 2016 hat Hengrui zehn Jahre in Folge bahnbrechende Forschungsergebnisse auf dem ESMO-Jahreskongress vorgestellt. In diesem Jahr stellte das Unternehmen 46 Studien zu 14 innovativen therapeutischen Programmen vor, darunter neun mündliche Präsentationen, zwei Mini-Oral-Sessions und vier Late-Breaking-Abstracts (LBAs), was seine globale Forschungs- und Entwicklungsstärke unterstreicht. Diese Daten unterstreichen das Engagement des Unternehmens für die Behandlung mehrerer Krebsarten und für Innovationen in der Onkologie, die mehrere Mechanismen umfassen.

Parallel dazu organisierte Hengrui eine Reihe von akademischen Veranstaltungen, die einen intensiven Dialog mit weltweit führenden Experten und klinischen Forschern zu aktuellen Themen der Onkologie ermöglichten. Diese Initiativen schufen eine dynamische Plattform für den internationalen akademischen Austausch und brachten chinesische Innovationen in die globale Landschaft der Krebsdiagnose und -behandlung ein - ein neues Kapitel in Hengruis internationalem wissenschaftlichen Engagement.

Frau Jo Feng, Präsidentin und Chief Operating Officer von Hengrui Pharma, leitete die Delegation des Unternehmens auf dem diesjährigen Kongress. Sie erklärte: "Der ESMO dient als führende globale Plattform für den Austausch in der Onkologie, und in diesem Jahr präsentierte Hengrui stolz 46 Forschungsergebnisse - und unterstrich damit unsere wachsende akademische Präsenz auf der Weltbühne. Als innovationsorientiertes globales Pharmaunternehmen stellt Hengrui die medizinische Innovation in den Mittelpunkt seiner strategischen Vision und setzt sich konsequent für die Befriedigung ungedeckter klinischer Bedürfnisse ein. Mit Blick auf die Zukunft bleiben wir konsequent patientenorientiert und werden weiterhin bahnbrechende Therapien entwickeln, um das Leben von Patienten weltweit zu verbessern.

Hengrui bleibt seinem Engagement für Wissenschaft und Innovation treu, mit dem Ziel, den ungedeckten Bedarf der Patienten zu decken. Mit Hilfe eines globalen F&E-Netzes bringt das Unternehmen innovative Arzneimittel auf die internationale Bühne. Durch eine strategisch strukturierte Pipeline, kontinuierliche Durchbrüche bei verschiedenen Krebsarten und die aktive Teilnahme am weltweiten akademischen Austausch beschleunigt Hengrui Oncology die Internationalisierung und bringt Patienten weltweit neue Hoffnung und breitere Behandlungsmöglichkeiten.