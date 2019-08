Luhua Group versammelt chinesische Spitzenköche zum Start des „Luhua Family Banquet"

SHENYANG, China, 28. August 2019 /PRNewswire/ -- Vom 21. bis 24. August 2019 fand im Golden Stone Beach National Tourist Resort in Dalian der „Luhua Cup" Chinese Cuisine World Championship Tournament statt. Die Luhua Group aus Shandong startete des „Chinese Flavour - Luhua Family Banquet" während des Wettbewerbs, der für Luhua ein neuer Meilenstein ist, um den chinesischen Geschmack zu vermitteln.

Als Erde des „chinesischen Geschmacks" lud die Luhua Group sieben chinesisch Spitzenköche ein, um das „Luhua Family Banquet" zu starten. Das Family Banquet unterscheidet sich vom normalen Festessen und stellt ein harmonisches Zusammenkommen von Verwandten und nahen Freunden dar.

Das „Chinese Flavor - Luhua Family Banquet" besteht aus 10 Gerichten, die gemeinsam von 7 Spitzenköchen aus den Küchen der Provinzen Sichuan, Guangdong, Shandong und Liao entwickelt werden. Master Chen Jinchang, der Großmeister der Chinese Cuisine Association Hall of Fame und der repräsentative Erbe des immateriellen Henan-Kulturerbes der Yu-Küche brachte für das „Luhua Family Banquet" mit Chens Schmorfisch in Sojasauce mit. Unter der Leitung von Huang Shifeng, dem Meister der Küche Guangdongs, wanderte ein Gericht aus stark ölsäurehaltigem Erdnussöl aus Luhua, der „natürlich frischen" Sojasauce, Frühlingszwiebeln, Paprika, Ingwerscheiben, Erdnusssprossen und Rindfleisch in die tänzelnden Flammen des Herdes. Master Huang kochte für das Bankett ein unter Rühren angebratenes Gericht mit Rindfleisch und Erdnusssprossen.

Um „die Farbe, das Aroma und den Geschmack" der chinesischen Lebensmittelkultur zu gewährleisten stellte die Luhua Group „5S gepresstes Erdnussöl erster Klasse" sowie weitere Speiseölprodukte für den „Luhua Cup" Chinese Cuisine World Championship Tournament 2019 zur Verfügung und lieferte außerdem während des gesamten Chinese Cuisine World Championship Tournament eine Reihe von High-end-Gewürzen einschließlich natürlicher und frischer Soßengeschmäcker, schwarzen, klebrigen Reisweinessigs, frischer Austernsauce und natürlicher Gewürze. Laut der Chinese Cuisine Association, stellte Luhua für diesen hochklassigen Kochwettbewerb Zutaten von hervorragender Qualität zur Verfügung, die stark dazu beitrugen, den „chinesischen Geschmack" vor dem Auge der Welt zu fördern.

Cheng Gang, Vizepräsident der Luhua Group sagte: „Die Luhua Group strebt weiterhin danach, die Handwerkskunst in der chinesischen Küche auf ihre eigene Art und Weise zu verfolgen und den Markt für erstklassiges Speiseöl in China anzuführen, gesunde und leckere Produkte für ihre Kunden zu schaffen, den Geschmack Chinas mit „Lu Floral" weiterzuführen und den chinesischen Geschmack auf der ganzen Welt zu fördern!"

Mit dem Thema „the world of Chinese food, Chinese food in the world" brachte der „Luhua Cup" Chinese Cuisine World Championship Tournament 2019 über 200 Kocheliten aus fast 20 Teams aus der ganzen Welt zusammen, die auf einer Bühne gegeneinander antraten.

