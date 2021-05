Made in Portugal naturally: 100jährige Traditionsunternehmen bereichern Angebotspalette

LISSABON, Portugal, 5. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Ein Erfahrungsschatz von über 100 Jahren macht portugiesische Unternehmen einzigartig und bildet eines der Themen der neuen Kampagne MADE IN PORTUGAL naturally, in der die Wirtschaftsförderungsagentur Portugals (AICEP), die exzellente Qualität des Angebots in den Bereichen Wohnen und Baumaterialien in den Mittelpunkt stellt.