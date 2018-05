Medela errichtet im Nationalen Hi-Tech-Distrikt Changzhou Produktionsstätte für den chinesischen Markt

CHANGZHOU, China, 22. Mai 2018 /PRNewswire/ -- Medela, der führende weltweit tätige Hersteller von Milchpumpen, unterzeichnete am 18. Mai eine Vereinbarung darüber, im Nationalen Hi-Tech-Distrikt Changzhou (Changzhou National Hi-Tech District, „CND") eine auf den chinesischen Markt ausgerichtete Produktionsstätte zu errichten. Nach ihrer Fertigstellung wird dies die erste Produktionsstätte des Unternehmens in der Region Asien/Australien/Ozeanien (APAC) sein. Die Einrichtung wird zunächst Milchpumpen herstellen, schließlich jedoch als das Geschäftszentrum des Unternehmens in der Region dienen. An der Unterzeichnungszeremonie nahmen Changzhous stellvertretender Bürgermeister Liang Yibo sowie Mitglieder der obersten Leitung des CND teil, darunter CND-Verwaltungsausschussdirektor Chen Zhengchun und die Vizedirektoren der Changzhou-Xinbei-Industriezone Xu Yawei und Yu Hongqin.