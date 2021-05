Medscape gründet neue Abteilung zur Unterstützung pharmazeutischer medizinischer Angelegenheiten

NEW YORK, 7. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Teams für medizinische Angelegenheiten aus dem Bereich Pharmazeutik und Biotechnologie werden heute als wichtige strategische Partner bei der Einführung neuer Behandlungen in die klinische Praxis angesehen. Aus diesem Grund hat Medscape die neue Geschäftseinheit Medscape Medical Affairs ins Leben gerufen, die diese Teams dabei unterstützt, als strategische Säule neben den Teams für klinische Entwicklung und Kommerzialisierung zu fungieren und so die Einführung lebensverändernder Therapien in die klinische Praxis zu beschleunigen.

Die Abteilung Medical Affairs wird sich auf der Grundlage von Medscape, der weltweit führenden Plattform für Gesundheitsinformationen, Bildung und Versorgung für Ärzte und medizinisches Fachpersonal, auf die Bereitstellung umsetzbarer Erkenntnisse und den Wissensaustausch konzentrieren. Dazu gehören:

Einblicke in klinische Praxismuster anhand von Verhaltensanalysen von mehr als fünf Millionen Ärzten von Medscape über mehr als 25 Jahre hinweg;



Überzeugende Wahrnehmungen aus dem Wissensaustausch, um etwas zu bewirken und die Berichterstattung der wichtigsten Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators, KPIs) für medizinische Funktionen zu unterstützen;



Die Ausstattung interner Teams wie Medical Sales Liaisons zur Bewertung und Unterstützung der Arbeit mit internationalen, nationalen und regionalen Vordenkern;



Die Zusammenarbeit mit Vordenkern und Experten, um die angemessene Umsetzung neuartiger Therapien zu beschleunigen, indem das Wissen der Kliniker erweitert und eine angemessene Anwendung in der klinischen Praxis unterstützt wird.

„Mitarbeiter für medizinische Angelegenheiten spielen eine strategisch wichtige Rolle, die für die Verbesserung des Marktwissens, die Erleichterung der Marktvorbereitung und die optimale Einführung neuer Behandlungen von wesentlicher Bedeutung ist", erklärte Christina Hoffman, Leiterin von Medscape Medical Affairs. „Mit unserer neuen strategischen Einheit können wir die Erkenntnisse und Informationen über das Verhalten von Klinikern, Hindernisse und andere Herausforderungen bei der Übernahme von Tools bereitstellen, die die Zusammenarbeit zwischen internen Teams, Ärzten und dem gesamten Gesundheitswesen erleichtern."

Um mehr darüber zu erfahren, wie Medscape Medical Affairs bei der Umgestaltung Ihrer Abteilung für medizinische Angelegenheiten helfen kann, wenden Sie sich bitte an [email protected].

Informationen zu Medscape Medical Affairs

Medscape Medical Affairs arbeitet mit Mitarbeitern im Bereich medizinischer Angelegenheiten zusammen, um eine optimale Zusammenarbeit zwischen internen Teams, Ärzten und dem gesamten Gesundheitswesen zu ermöglichen. Durch die Zusammenarbeit mit medizinischen Fachleuten ermöglicht Medscape Medical Affairs es ihnen, eine strategischere Führungsrolle zu übernehmen und den Einfluss medizinischer Verfahren zu maximieren, um die Einführung lebensverändernder Therapien in der klinischen Praxis zu beschleunigen.

Informationen zu Medscape

Medscape ist die führende Quelle für klinische Nachrichten, Gesundheitsinformationen und Point-of-Care-Tools für Gesundheitsfachpersonal. Medscape bietet Spezialisten, Hausärzten und anderen Gesundheitsfachleuten äußerst fundierte und integrierte medizinische Informationen und Bildungsinstrumente.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/477551/Medscape_Logo.jpg

SOURCE Medscape