Medscape lancia una nuova unità di supporto in ambito medico-farmaceutico

NEW YORK, 7 maggio 2021 /PRNewswire/-- Con i team medico-farmaceutici e biotecnologici ormai considerati partner strategici chiave per garantire l'introduzione di nuovi trattamenti nella pratica clinica, Medscape ha lanciato Medscape Medical Affairs, una nuova business unit di supporto ai team che servirà da pilastro strategico insieme ai team di sviluppo clinico e commercializzazione, per accelerare l'adozione di terapie rivoluzionarie nella pratica clinica.

Grazie a Medscape, la principale piattaforma di informazione, formazione e assistenza sanitaria per medici e operatori sanitari di tutto il mondo, l'unità Medical Affairs si concentrerà sulla fornitura di informazioni utili e sul trasferimento di conoscenze, tra cui:

Approfondimenti sui modelli di pratica clinica, utilizzando analisi comportamentali di oltre 5 milioni di medici membri di Medscape in oltre 25 anni di attività



Intuizioni convincenti derivate dal trasferimento di conoscenze per fornire una storia di impatto a supporto del reporting dei principali indicatori di prestazione (KPI) per le questioni mediche



Dotazione dei team interni, come i contatti per le vendite mediche, per valutare e supportare il lavoro con i leader di pensiero internazionali, nazionali e regionali



Coinvolgimento di leader di pensiero ed esperti per accelerare l'implementazione corretta di nuove terapie, aumentando le conoscenze dei medici e supportando un'adozione appropriata nella pratica clinica.

"I team di Medical Affairs hanno un ruolo strategico, fondamentale per migliorare la conoscenza e la preparazione del mercato e implementare l'adozione ottimale di nuovi trattamenti" ha dichiarato Christina Hoffman, Global Head di Medscape Medical Affairs. "Con la nostra nuova unità strategica, possiamo collaborare per fornire indicazioni e informazioni sui comportamenti dei medici, sulle barriere e su altre sfide nell'adozione con strumenti che agevolano la collaborazione tra team interni, medici e la comunità medica in generale".

Per ulteriori informazioni su come collaborare con Medscape Medical Affairs per trasformare la vostra organizzazione specializzata in Medical Affairs, contattate Christina Hoffman all'indirizzo [email protected].

Informazioni su Medscape Medical Affairs

Medscape Medical Affairs affianca i team di Medical Affairs per facilitare una collaborazione ottimale tra i team interni, i medici e la comunità medica in generale. Collaborando con i professionisti del settore, Medscape Medical Affairs consente loro di assumere un ruolo di leadership più strategico e di massimizzare l'impatto delle attività mediche nell'accelerare l'adozione di terapie rivoluzionarie nella pratica clinica.

Informazioni su Medscape

Medscape è la principale fonte di notizie cliniche, informazioni sanitarie e strumenti di assistenza sanitaria per i professionisti del settore sanitario. Medscape offre agli specialisti, ai medici di base e ad altri professionisti sanitari gli strumenti di informazione e formazione medica più solidi e integrati.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/477551/Medscape_Logo.jpg

SOURCE Medscape