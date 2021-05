Medscape lance une nouvelle unité pour soutenir les affaires médicales du secteur pharmaceutique

NEW YORK, 7 mai 2021 /PRNewswire/ -- Les équipes des affaires médicales des secteurs pharmaceutique et biotechnologique étant désormais considérées comme des partenaires stratégiques clés pour garantir l'instauration de nouveaux traitements dans la pratique clinique, Medscape a lancé Medscape Medical Affairs, une nouvelle unité commerciale qui permettra à ces équipes d'agir comme un pilier stratégique aux côtés des équipes de développement clinique et de commercialisation, afin d'accélérer l'adoption de thérapies qui changent la vie dans la pratique clinique.

En s'appuyant sur Medscape, la principale plateforme d'information, d'éducation et de soins de santé pour les médecins et les professionnels de santé du monde entier, l'unité des affaires médicales se concentrera sur l'apport d'informations exploitables et le transfert de connaissances, notamment :

Des indications sur les modèles de pratique clinique, à l'aide d'analyses comportementales réalisées par plus de 5 millions de médecins membres de Medscape, durant plus de 25 ans d'existence ;





Des images convaincantes du transfert de connaissances pour présenter une histoire d'impact justifiant les rapports sur les indicateurs clés de performance (ICP) pour les fonctions des affaires médicales ;





Équiper les équipes internes, comme les agents de liaison des ventes médicales, afin d'évaluer et de soutenir le travail avec les leaders d'opinion internationaux, nationaux et régionaux ;





La collaboration avec des leaders d'opinion et des experts, pour accélérer la mise en œuvre appropriée de nouvelles thérapies en augmentant les connaissances des cliniciens et en soutenant l'adoption de mesures appropriées dans la pratique clinique.

« Les équipes des affaires médicales ont un rôle stratégique qui fait partie intégrante de l'amélioration de la connaissance du marché, de la facilitation de la préparation du marché et du déploiement d'une adoption optimale des nouveaux traitements », a déclaré Christina Hoffman, responsable mondiale des affaires médicales de Medscape. « Grâce à notre nouvelle unité stratégique, nous pouvons nous associer pour apporter les connaissances et les informations sur les comportements des cliniciens, les obstacles et autres défis à adopter avec des outils qui permettent de faciliter la collaboration entre les équipes internes, les médecins et le corps médical au sens large. »

Pour en savoir plus sur le partenariat avec Medscape Medical Affairs pour transformer votre entreprise en matière d'affaires médicales, veuillez contacter Christina Hoffman à l'adresse suivante [email protected].

À propos de Medscape MedicalAffairs

Medscape Medical Affairs s'associe aux équipes des affaires médicales pour faciliter une collaboration optimale entre les équipes internes, les médecins et le corps médical au sens large. En travaillant avec les professionnels des affaires médicales, Medscape Medical Affairs leur permet de jouer un rôle de leadership plus stratégique et de maximiser l'impact des activités médicales en accélérant l'adoption de thérapies qui changent la vie dans la pratique clinique.

À propos de Medscape

Medscape est la principale source de renseignements cliniques, d'informations sur la santé et d'outils de soins pour les professionnels de santé. Medscape offre aux spécialistes, aux médecins généralistes et aux autres professionnels de santé les informations médicales et les outils éducatifs les plus efficaces et les plus intégrés.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/477551/Medscape_Logo.jpg

SOURCE Medscape