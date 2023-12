MERCURE HOTELS FEIERN 50 JAHRE EINZIGARTIGER LOKALER KULINARISCHER ERFAHRUNGEN MIT „DISCOVER LOCAL: THE BUCKET LIST EDITION"

Mercure hat sich mit Munchies und TOPJAW zusammengetan, um die Gaumen von Weltreisenden mit 50 fantastischen gastronomischen Erlebnissen rund um den Globus zu erfreuen.

PARIS, 1. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Anlässlich seines 50-jährigen Bestehens freut sich Mercure, die Veröffentlichung seiner eigenen „Bucketlist" bekanntzugeben, die Gäste, Reisende und leidenschaftliche Feinschmecker dazu inspirieren soll, sich auf eine Entdeckungsreise vor Ort zu begeben. Die Bucketlist von Mercure (ab 1.Dezember online) ist eine Auswahl von 50 handverlesenen Speisen und Getränken aus aller Welt, die einige der besten und einzigartigsten Orte repräsentieren, an denen man während des Aufenthalts in einem Mercure-Hotel essen und trinken kann. Die sorgfältig zusammengestellte Liste wird am 5. Dezember bei einer feierlichen Veranstaltung im Mercure Porto Centro Aliados in Portugal vorgestellt.

To celebrate its 50th anniversary, Mercure is inviting foodies to embark on a journey of local discovery with the brand's very own "Bucket List".

„Wir bei Mercure glauben, dass Speisen und Getränke universelle Symbole der Gastfreundschaft sind und das Herzstück unseres Erlebens von neuen Kulturen darstellen", sagte James Wheatcroft, Global Senior Vice President Midscale Brands bei Accor. „Zu Ehren unseres 50. Jubiläums lädt Mercure Reisende dazu ein, überall einheimische Spezialitäten zu entdecken. Für viele von uns bedeutet das die Gelegenheit, die besten Speisen und Getränke zu probieren, die all die einzigartigen Ecken der Welt zu bieten haben. Mit Hilfe unserer Partner bei TOPJAW und Munchies freuen wir uns, diese 50 fantastischen kulinarischen Erlebnisse zu vermitteln, von denen wir hoffen, dass sie unsere Gäste, Fans und Follower inspirieren werden."

Die Bucketlist ist eine Erweiterung des beliebten „Discover Local" -Programms von Mercure, das einheimische Spezialitäten in den Mittelpunkt stellt und unseren Gästen unerwartete Geschichten aus der Region näherbringt. Für die Erstellung der auf Feinschmecker ausgerichteten Bucketlist hat Mercure sein globales Netzwerk eingebunden und Hotelteams und -mitarbeitende gebeten, ihre besten lokalen kulinarischen Erlebnisse einzureichen. Die Einsendungen wurden von einem Gremium aus Gastronomie- und Reiseexperten wie den Food-and-Travel-Filmemachern TOPJAW und Munchies – Food by Vice sowie dem globalen Marketingteam von Mercure geprüft.

Bei der offiziellen Enthüllungsparty, die im Mercure Porto Centro Aliados stattfindet, werden die Gäste anhand von fünf wunderschön gestalteten, lokal inspirierten Stationen rund um die Welt an Reiseziele im Vereinigten Königreich, in Italien, Vietnam, Australien und Argentinien versetzt. An jeder Station wird eines der 50 Gourmet-Erlebnisse, die auf der Bucketlist von Mercure aufgeführt sind, von einheimischen Köchen, Barkeepern und Lieferanten behutsam neu interpretiert. Die Gäste haben die Möglichkeit, die einzigartigen Speisen und Getränke zu entdecken und zu probieren, während sie Livemusik genießen und die Gelegenheit haben, Jesse Burgess von TOPJAW zu treffen.

Jedes der 50 Erlebnisse auf der Bucketlist ist mit einem Mercure-Hotelziel verbunden. Mit über 950 Hotels weltweit, von Jakarta bis Oxford, ist die Präsenz von Mercure auf der ganzen Welt unglaublich breit gefächert. Die Hotelteams kennen sich nicht nur bestens in ihren Städten aus, sondern sind auch mit der sich entwickelnden Kultur ihrer Gegend vertraut. Im Folgenden finden Sie einige Erlebnisse, die auf der Bucketlist von Mercure aufgeführt sind. Die vollständige Liste finden Sie unter mercurebucketlist.com.

Schlendern Sie durch Lavendelduft und schlürfen Sie frische Austern bei einem Aufenthalt im Mercure Kangaroo Island Lodge . Die unberührte Insel Kangaroo Island ist eines der bestgehüteten Geheimnisse Australiens und das Zuhause von Emu Bay Lavender , einer Lavendelfarm, die in der fünften Generation bewirtschaftet wird. Dort können die Gäste in kleinen Mengen gebraute Getränke wie Miss Donningtons Gin aus wildem Lavendel und Miss Lemingtons Lavendel-Limoncello verkosten. Als Nächstes steht ein Favorit der einheimischen Meeresfrüchteliebhaber und Feinschmecker auf dem Programm: der Oyster Farm Shop bietet eine Besichtigung seiner Meeresfarm mit anschließender Verköstigung saisonaler Muscheln.

Ernten Sie eine Portion frischer Meeresalgen aus dem Atlantik und verarbeiten Sie sie zu einer vegetarischen Kaviar-Alternative bei ihrem Aufenthalt im Mercure La Baule Majestic in der französischen Küstenstadt La Baule. Der Gründer Jean-Marie Pedron und seine Frau Valérie führen die Gäste gern durch ihre Algenfarm, die auf den ehemaligen Salinen ihrer Familie errichtet wurde, einem Ort, der seit über 500 Jahren vom Meer ernährt wird. Die Ferme Marine in Le Croisic ist ein bei Spitzenköchen in ganz Frankreich beliebter Anbieter. Nach dem Sammeln der Meeresalgen lernen die Gäste, Algen-Kaviar zuzubereiten, ein Gericht, bei dem verschiedene rohe Algen kombiniert werden und das von Meeresaromen nur so strotzt.

Lernen Sie bei einem Aufenthalt im Mercure Samui Chaweng Tana von einem erfahrenen thailändischen Fischer am Bophut Beach in einem wunderschönen, historischen Fischerdorf auf Koh Samui in Thailand . Die Gäste haben die Gelegenheit, Khun Arwae Lermae, einen 80-jährigen Einheimischen aus Koh Samui, kennenzulernen, der sein Wissen über alte Fischereitraditionen weitergibt, um die Gemeinde zu unterstützen. Nach einem Bummel über den lebhaften Nachtmarkt erwartet die Gäste ein opulentes Meeresfrüchte-Dinner im Restaurant Auan Tai , das ein authentisches Degustationsmenü „vom Meer auf den Tisch" bietet.

Bereiten Sie während Ihres Aufenthalts im Mercure Benidorm an der Costa Blanca in der Region Valencia in Spanien eine authentische spanische Paella zu. Im Molino Roca , dem Restaurant des weltberühmten Reisproduzenten, können Gäste an einer Meisterklasse für die Zubereitung einer authentischen Paella teilnehmen. Das Küchenteam des Molino Roca bereitet dieses berühmte Gericht nach valencianischer Art jeden Tag für Einheimische und Besucher zu. In einem privaten Workshop wird die richtige Zubereitung der Paella demonstriert und eine Lektion über Sangria, den berühmten spanischen Cocktail aus Rot- oder Weißwein und frischen Früchten gegeben.

Gönnen Sie sich einen Dreiklang japanischer Traditionen mit einem luxuriösen Erlebnis von Wagyu, Sake und Geisha, wenn Sie im Mercure Kyoto Station wohnen. Das Ryotei Bungo liegt im Herzen des berühmten Gion-Distrikts von Kioto – einem der seltenen, prestigeträchtigen Geiko-Distrikte des Landes – und befindet sich in einem traditionellen Gebäude, das den Rahmen für einen Abend voller Geschichte und Kultur bestimmt. Die Gäste werden mit mehreren Gängen feinsten Wagyu-Rindfleischs und perfekt dazu abgestimmtem Sake verwöhnt, während sie sich an den unterhaltsamen und faszinierenden Darbietungen einer authentischen Geiko und ihrer Maiko erfreuen.

Kreieren Sie Ihre eigene Mischung aus indonesischem Kaffee, während Ihres Aufenthalts im Mercure Tangerang BSD City . In der ruhigen Atmosphäre des Gartens von Kopi Kebon Kita können sich Kaffeeliebhaber in einem privaten Workshop unter der Leitung von erfahrenen Baristas in die Kunst der Mischung ihrer eigenen, personalisierten Kaffeearomen vertiefen. Die Gäste lernen die verschiedenen Arten von Kaffeebohnen aus der Region kennen, erfahren etwas über die charakteristischen Eigenschaften der einzelnen Sorten und experimentieren mit den Mischverhältnissen, um ihre eigene charakteristische Mischung zu kreieren. Zu den fertigen Kaffeekreationen werden leichte Snacks gereicht.

Nachdem die Gäste eines der Feinschmeckererlebnisse auf der Bucketlist von Mercure abgehakt haben, können sie in ihr gemütliches, authentisches, lokal inspiriertes Mercure-Hotel zurückkehren, um in den Genuss einer angenehmen, erholsamen Nachtruhe zu kommen.

„Unseren Gästen die wahre Seele eines Reiseziels näherzubringen, ist das Konzept von Mercure – in diesem Sinne werden unsere Hotelteams geschult und so möchten wir unsere Gäste auf vielfältige Weise inspirieren", ergänzt James Wheatcroft. „Wir hoffen, dass unsere neue Bucketlist mehr Menschen dazu inspiriert, sich in die Welt hinauszuwagen, sich außerhalb der bewährten Touristenpfade zu bewegen und sich uns an einem Mercure-Reiseziel anzuschließen, an dem wir gerne unsere schönsten Erlebnisse mit authentischer Kultur, außergewöhnlichen Speisen und Getränken sowie gesellige Begegnungen mit lokalen Persönlichkeiten teilen."

Um mit der Planung Ihrer nächsten Reise zu beginnen und die Erlebnisse auf der Bucketlist-Website von Mercure zu entdecken, besuchen Sie bitte die Bucketlist-Website von Mercure.

Informationen zu Mercure

Inspiriert von Merkur, dem römischen Gott der Reisenden, bieten die Mercure Hotels so viel mehr als nur einen Ort, an dem man Komfort und Schlaf findet – sie sind ein Tor zu Entdeckungen, ein Sprungbrett für Erkundungen. Seit seiner Gründung im Jahr 1973 ist Mercure stolz darauf, einen qualitativ hochwertigen Standard mit echtem Lokalkolorit zu bieten. Mit seinem „Discover Local"-Programm heißt Mercure seine Gäste willkommen – ob in Rio, Paris, Bangkok oder einem anderen Reiseziel weltweit – und lässt sie sofort in eine lokal inspirierte Atmosphäre eintauchen. Alles, von der dekorativen Gestaltung bis hin zu unserer Leidenschaft für lokale Speisen und Getränke, hat seine Wurzeln in den einzigartigen Merkmalen des jeweiligen Reiseziels. Die über 950 Mercure Hotels in mehr als 60 Ländern sind günstig in Stadtzentren, am Meer oder in den Bergen gelegen. Mercure gehört zu Accor, einem weltweit führenden Hotelkonzern mit über 5.500 Häusern in mehr als 110 Ländern, und ist eine der teilnehmenden Marken von ALL – Accor Live Limitless, einem Lifestyle-Treueprogramm, das Zugang zu einer Vielzahl von Belohnungen, Dienstleistungen und Erlebnissen bietet.

