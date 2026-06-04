Meshy bringt KI-Agenten in die 3D-Erstellung: Meshy 3D Agent Beta startet

Der neue Meshy 3D Agent Beta unterstützt Kreative, Game-Teams und Designteams dabei, komplexe 3D-Assets über natürliche Sprache zu planen, zu erstellen und iterativ zu verfeinern.

SILICON VALLEY, Kalifornien, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Meshy, eine Plattform für KI-gestützte 3D-Erstellung, stellt heute Meshy 3D Agent Beta vor. Die neue Funktion führt zentrale Schritte der 3D-Produktion in einem agentenbasierten Workflow zusammen – von der ersten Idee bis zu einem weiterbearbeitbaren 3D-Asset.

Während viele KI-Tools einzelne Prompts in einzelne Ergebnisse übersetzen, begleitet Meshy 3D Agent Beta den kreativen Prozess stärker. Nutzerinnen und Nutzer können beschreiben, was sie erstellen möchten, Varianten anstoßen, Details präzisieren und Ergebnisse schrittweise weiterentwickeln, ohne den Arbeitsfluss zwischen Funktionen oder Tools zu unterbrechen.

Meshy 3D Agent Beta versteht 3D-Erstellung nicht als Abfolge isolierter technischer Schritte, sondern als geführten, iterativen Prozess. Kreative können ihre Vorstellungen in natürlicher Sprache beschreiben, Ergebnisse visuell prüfen und gezielt weiterentwickeln.

Meshy 3D Agent Beta richtet sich an Einzelpersonen und Teams, die 3D-Assets schneller konzipieren, testen und weiterbearbeiten möchten – etwa für Games, Produktvisualisierung, Konzeptdesign, AR/VR-Anwendungen oder digitale Inhalte. Der Agent kann helfen, manuelle Zwischenschritte zu reduzieren, frühe Ideen schneller sichtbar zu machen und kreative Iterationen effizienter umzusetzen.

Zum Start ist Meshy 3D Agent Beta ab dem 4. Juni 2026 für alle Nutzerinnen und Nutzer auf meshy.ai verfügbar.

Häufig gestellte Fragen

Was ist Meshy 3D Agent Beta?

Meshy 3D Agent Beta ist ein KI-Agent für 3D-Erstellung, der Nutzer dabei unterstützt, Ideen zu entwickeln, visuelle Konzepte in Serie zu generieren, 3D-Fragen zu stellen und ausgewählte Konzepte in 3D-Modelle zu überführen.

Wie unterscheidet sich Meshy 3D Agent Beta von Text-to-3D?

Klassische Text-to-3D-Tools erzeugen meist ein Ergebnis aus einem Prompt. Meshy 3D Agent unterstützt einen mehrstufigen, chatbasierten Prozess, in dem Nutzer Richtungen erkunden, Ideen verfeinern und mehrere Konzepte generieren können.

Kann Meshy 3D Agent Beta für den 3D-Druck genutzt werden?

Meshy 3D Agent Beta kann helfen, individuelle 3D-Konzepte zu erstellen, die in einen 3D-Druck-Workflow überführt werden können. Nutzer sollten vor dem Druck Geometrie, Skalierung, Wandstärke und Slicer-Einstellungen prüfen.

Über Meshy

Meshy ist eine Plattform für KI-gestützte 3D-Erstellung. Sie unterstützt Kreative, Entwicklerteams und Unternehmen dabei, 3D-Inhalte schneller zu generieren, zu bearbeiten und in bestehende Workflows einzubinden. Ziel von Meshy ist es, hochwertige 3D-Produktion zugänglicher zu machen und kreative Prozesse von der ersten Idee bis zum nutzbaren Asset zu beschleunigen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2994820/image1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2994821/image2.jpg