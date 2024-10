Mexiko muss Schlüsselsektoren definieren, um Nearshoring und USMCA zu nutzen, sagen Experten auf dem EFE-Forum

CHIHUAHUA, Mexiko, 15. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Mexiko muss strategische Sektoren identifizieren, die für die Entwicklung entscheidend sind, und die Infrastruktur verbessern, um vom Zustrom ausländischer Unternehmen zu profitieren, der durch den Nearshoring-Trend und das Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada (USMCA) angetrieben wird, sagten Experten und Regierungsvertreter während des EFE-Wirtschaftsforums "Wettbewerbsfähigkeit, wirtschaftliche Entwicklung und Wohlstand".

Dieses von der Wirtschaftsförderung des Bundesstaates Chihuahua (DESEC) unterstützte Forum fand in Chihuahua (Nordmexiko) statt, wo René Espinosa, Präsident des Landesverbandes des Nationalen Rates der Maquiladora- und Exportindustrie (Index), feststellte, dass der USMCA die Tür zur Definition von Schlüsselsektoren nicht nur für Mexiko, sondern für die gesamte nordamerikanische Region öffnet. "Der Schwerpunkt der Diskussionen im Rahmen des USMCA muss auf der Entwicklung strategischer Wertschöpfungsketten in der nordamerikanischen Region liegen. Das Abkommen hat einen geopolitischen und wirtschaftlichen Vorteil gebracht und das Potenzial in verschiedenen Sektoren maximiert", sagte er.

Espinosa betonte, dass trotz des anhaltenden Handelsstreits zwischen den USA und China das Ziel des USMCA nicht nur darin bestehen sollte, Lieferketten aus dem asiatischen Land zu ersetzen. Stattdessen sollten alle Wertschöpfungsketten, in denen die drei Länder weltweit wettbewerbsfähig sein können, bewertet werden, argumentierte er.

Ulises Fernández, Sekretär für Innovation und Unternehmensentwicklung der Regierung des Bundesstaates Chihuahua, merkte an, dass Nearshoring zwar kein neues Phänomen sei, aber eine neue Welle von Verlagerungen an Dynamik gewinne.

Aus diesem Grund schlug er vor, dass die Regierungen prüfen sollten, wie die produktive Infrastruktur verschiedener Industriesektoren gestärkt werden kann, um sie aufzuwerten und zu einem bevorzugten Ziel für neue ausländische Investitionen zu machen. "Wir müssen sicherstellen, dass wir über die notwendige Talententwicklung und Infrastruktur verfügen, um das Wachstum und die Entwicklung der Industrie zu unterstützen, und vor allem müssen wir Bedingungen schaffen, die nicht nur Investitionen fördern, sondern auch sicherstellen, dass das lokale Ökosystem beteiligt ist - nicht nur als Anbieter von Talenten, sondern als integriertes unternehmerisches Ökosystem, das in komplexere Prozesse eingebunden ist", sagte er. Schließlich erklärte Tony Lin, Leiter des taiwanesischen Forschungsinstituts für Industrietechnologie (ITRI), dass Mexiko aufgrund des USMCA eine große Chance habe, vom Nearshoring zu profitieren. "Viele Unternehmen, auch taiwanesische, müssen ihre Investitionen tätigen. Sie müssen in Mexiko operieren, weil der Handel in Kanada und den USA zu kostspielig ist, also bleibt ihnen nur Mexiko", sagte er.