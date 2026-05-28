MILESEEY erhält höchste Auszeichnungen von MyGolfSpy, Golf Monthly und Golf Digest und gibt Ausblick auf neue Innovation für das dritte Quartal 2026

CITY OF INDUSTRY, Kalifornien, 28. Mai 2026 /PRNewswire/ -- MILESEEY Golf, das sich hochwertiger Golftechnologie verschrieben hat, hat einen wichtigen Durchbruch bei der internationalen Anerkennung erzielt und sich in dieser Saison höchste Auszeichnungen von den weltweit führenden Golf-Test- und Medieninstanzen gesichert.

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Als entscheidender Erfolg für die F&E-Kompetenz der Marke wurde der MILESEEY GenePro G1 bei den Auszeichnungen Best Golf Rangefinders of 2026 („Die besten Golf-Entfernungsmesser 2026") von MyGolfSpy als „Best Overall" ausgezeichnet. MyGolfSpy gilt als Goldstandard der Branche für unabhängige, datengestützte und vollkommen unvoreingenommene Tests. Das strenge Bewertungsverfahren blendet Marketingbotschaften aus, um echte Spitzenreiter in der jeweiligen Kategorie zu identifizieren. Durch die Kombination präziser Lasermessung mit führender GPS-Technologie auf dem größten Touchscreen der Branche setzte sich der GenePro G1 als führendes Entfernungsmessgerät auf dem Markt durch.

Dieser wegweisende Erfolg ist Teil einer breiteren Welle der Anerkennung für das wachsende Portfolio von MILESEEY Golf. Das innovative 2-in-1-Audio- und Navigationsgerät des Unternehmens, der Mileseey GeneSonic Pro, gewann kürzlich den renommierten Red Dot Award 2026 und wurde im Best Golf GPS-Leitfaden von Golf Monthly als „Best Speaker Overall" ausgezeichnet. Außerdem wurde es in die Golf Monthly Editor's Choice 2026 aufgenommen, eine kuratierte Liste der weltweit 120 besten Golfinnovationen. Um seine umfangreiche Attraktivität weiter zu unterstreichen, wurde das Gerät von Golf Digest für den einflussreichen 2026 Father's Day Gift Guide ausgewählt.

Die Kerninnovation des GeneSonic Pro liegt in seinem branchenweit ersten abnehmbaren Design. Durch die nahtlose Integration eines hochpräzisen GPS-Smart-Moduls mit Touchscreen und eines hochwertigen omnidirektionalen Bluetooth-Lautsprechers hat MILESEEY Golf eine völlig neue Kategorie von Golf-Lautsprechern geschaffen. So können Golfer sowohl immersiven Klang als auch präzise GPS-Informationen genießen, unabhängig davon, ob das Gerät am Cart befestigt oder auf dem Golfplatz mitgeführt wird. Damit erweitert sich das Anwendungsspektrum von Golf-Lautsprechern deutlich.

„Dass sowohl der GenePro G1 als auch der GeneSonic Pro von den weltweit strengsten Testinstanzen als erstklassige Innovationen anerkannt werden, ist ein entscheidender Wendepunkt für MILESEEY", sagte Jore Chou, Geschäftsführer von MILESEEY Golf. „Diese Auszeichnungen bestätigen unsere Grundphilosophie: Echte, nutzerzentrierte Innovation verändert Märkte grundlegend. Wir beteiligen uns nicht nur an der globalen Diskussion über Golftechnologie, sondern prägen sie, indem wir neu definieren, was Golfer von Präzision und Unterhaltung auf dem Golfplatz erwarten können."

Mit Blick auf die Zukunft bleibt MILESEEY Golf seiner Gründungsmission fest verschrieben, Golfern zugängliche Präzision ohne Kompromisse zu bieten. Im dritten Quartal 2026 wird MILESEEY Golf seine nächste bahnbrechende Innovation vorstellen: MILESEEY Horizon. Diese fortschrittliche smarte Golfsonnenbrille wurde entwickelt, um das Erlebnis auf dem Golfplatz neu zu definieren. Sie wird eine intuitivere Möglichkeit bieten, auf Informationen in Echtzeit zuzugreifen und sich auf dem Platz zu orientieren, während sie dem nutzerorientierten Ansatz sowie dem Anspruch der Marke an technische Spitzenleistung treu bleibt.

Weitere Informationen zur Technologie hinter unserer preisgekrönten Produktreihe sowie zum Mileseey GenePro G1 und Mileseey GeneSonic Pro finden Sie auf mileseeygolf.com.

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