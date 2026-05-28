Forte des plus hautes distinctions décernées par MyGolfSpy, Golf Monthly et le Golf Digest, la société MILESEEY annonce une nouvelle innovation pour le troisième trimestre de 2026

INDUSTRY, Californie, 28 mai 2026 /PRNewswire/ -- La société MILESEEY Golf, spécialisée dans la technologie de golf haut de gamme, a réalisé une percée majeure pour sa reconnaissance internationale en obtenant cette saison les plus hautes distinctions attribuées par les autorités médiatiques et d'essai les plus renommées du monde dans le domaine du golf.

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Triomphe incontestable pour les capacités de R & D de la marque, le télémètre MILESEEY GenePro G1 a été nommé « Meilleur choix toutes catégories » par MyGolfSpy à l'occasion des prix 2026 des meilleurs télémètres de golf. Reconnu comme la référence absolue du secteur en matière d'essais indépendants, fondés sur des données et totalement impartiaux, le processus d'évaluation rigoureux de MyGolfSpy fait abstraction des discours de marketing pour repérer les véritables fers de lance dans chaque catégorie de produits. Associant une mesure laser précise à une technologie GPS de pointe sur le plus grand écran tactile pour ce segment de produits, le télémètre GenePro G1 s'est imposé comme le premier appareil de mesure de distance du marché.

Cette victoire historique s'inscrit dans le cadre d'une vague plus large d'éloges pour la gamme en expansion de produits MILESEEY Golf. L'appareil audio et de navigation 2 en 1 innovant de la société, le Mileseey GeneSonic Pro, a récemment remporté le prestigieux prix Red Dot Award 2026 et a été couronné « Meilleur choix de haut-parleur toutes catégories » dans le guide des meilleurs GPS de golf de Golf Monthly. Il figure également en bonne place dans le choix 2026 de la rédaction de Golf Monthly, une sélection des 120 meilleures innovations mondiales pour le golf. Confirmant son succès auprès du grand public, l'appareil a été sélectionné pour l'influent guide 2026 des cadeaux de fête des pères du Golf Digest.

L'innovation principale du GeneSonic Pro réside dans sa conception détachable, une première dans cette catégorie de produits. En intégrant avec fluidité un module GPS intelligent à écran tactile de haute précision et un haut-parleur Bluetooth omnidirectionnel de première qualité, MILESEEY Golf a ouvert la voie à une toute nouvelle catégorie de haut-parleurs pour le golf. Installés sur le chariot ou à bord de la voiturette, les haut-parleurs de golf s'ouvrent ainsi à une utilisation élargie et font profiter les golfeurs d'un son immersif doublé d'informations GPS précises.

« La reconnaissance du GenePro G1 et du GeneSonic Pro comme des innovations de premier plan par les organismes d'essai les plus rigoureux au monde est un moment décisif pour MILESEEY », a déclaré Jore Chou, directeur général de MILESEEY Golf. « Ces distinctions viennent accréditer notre philosophie de base : une véritable innovation centrée sur l'utilisateur redéfinit les marchés. Nous ne nous contentons pas de participer aux discussions mondiales sur la technologie dans le golf, nous leur donnons une impulsion en établissant les nouvelles normes de la précision et du divertissement sur le parcours de golf. »

Pour l'avenir, la marque MILESEEY Golf reste profondément attachée à sa mission fondatrice : proposer aux golfeurs une précision accessible et sans compromis. Au troisième trimestre de 2026, MILESEEY Golf devrait lancer sa prochaine grande innovation : MILESEEY Horizon. Fidèles à l'approche d'une marque axée sur l'utilisateur et sur une ingénierie d'excellence, ces nouvelles lunettes de golf connectées, conçues pour redéfinir l'expérience sur le parcours, offriront un moyen plus intuitif d'accéder à des informations en temps réel et d'évoluer sur le terrain.

Pour en savoir plus sur la technologie qui se cache derrière notre gamme primée ou découvrir le Mileseey GenePro G1 et le Mileseey GeneSonic Pro, rendez-vous sur le site mileseeygolf.com.

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