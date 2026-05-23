MINISO eröffnet ersten Schweizer Store und bringt sein charakteristisches IP-geprägtes Einkaufserlebnis nach Bern Deutschland - Deutsch USA - English France - Français MINISO 23 Mai, 2026, 02:26 GMT Artikel teilen Artikel teilen BERN, Schweiz, 23. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Am 20. Mai 2026 ist die weltweit bekannte Lifestyle-Marke MINISO mit der Eröffnung ihres ersten Stores in der Schweiz in der Westside Mall in Bern offiziell in den Schweizer Markt eingetreten. Das Debüt markiert ein spannendes neues Kapitel in der europäischen Expansion der Marke und bringt das unverwechselbare IP-geprägte Kundenerlebnis von MINISO erstmals in die Schweiz. Als führende globale IP-Plattform vereint MINISO weltweit beliebte lizenzierte IPs, exklusive eigene IPs, Sammelkultur, trendorientierte Produkte und immersive Erlebnisse im Store an einem dynamischen Ort. Durch vielfältige IP-Inhalte sowie interaktive Einkaufserlebnisse möchte die Marke einen lebendigen Raum schaffen, in dem Verbraucher einkaufen, entdecken und sich über gemeinsame Interessen sowie emotionale Erlebnisse verbinden können. Continue Reading

MINISO Opens First Swiss Store in Bern MINISO IP-themed zones MINISO's Star Wars-inspired collection MINISO's YOYO Cupid Ring Series

Der erste Store von MINISO in der Schweiz befindet sich in der Westside Mall, einem der bekanntesten Einkaufsziele in Bern. Das Einkaufszentrum beherbergt eine Mischung aus internationalen und lokalen Einzelhandelsmarken und zieht junge Verbraucher, Familien sowie Besucher aus umliegenden Städten wie Freiburg, Biel/Bienne und Lausanne an. Die Eröffnung markiert außerdem den offiziellen Eintritt von MINISO in den Schweizer Mainstream-Einzelhandel.

Der Store erstreckt sich über rund 2700 Quadratfuß und bietet mehr als 1000 SKUs in mehreren Kategorien, darunter IP-Sammelartikel, Plüschspielzeug, Produkte für den Wohnbereich, Accessoires und Beauty-Produkte. Im gesamten Store gibt es mehrere spezielle IP-Themenzonen mit von Figuren inspirierten Displays und visuellen Installationen, die eine immersivere und interaktivere Einkaufsumgebung schaffen sollen. Verbraucher können ein Produktsortiment entdecken, das von Vinyl-Plüsch-Sammelartikeln und Blind Boxes über Schlüsselanhänger mit Figuren bis hin zu Trinkgefäßen sowie Taschen reicht und verschiedene Bedürfnisse abdeckt, darunter Sammeln, Teilen in sozialen Netzwerken sowie Alltagsnutzung.

MINISO hat Lizenzpartnerschaften mit mehr als 180 weltbekannten IPs aufgebaut. Im ersten Store in der Schweiz ist die von Star Wars inspirierte Kollektion von MINISO ein zentrales Highlight der feierlichen Eröffnung. Hinzu kommen eigene Bereiche zu ikonischen IPs wie Disney, Stitch, Sanrio und Harry Potter, die Verbrauchern ein immersives Einkaufsumfeld rund um weltweit bekannte Entertainment-Franchises bieten.

Neben weltweit beliebten IP-Kooperationen stellt MINISO in seinem ersten Store in der Schweiz auch mehrere eigene IPs vor, darunter die YOYO Tilted Head Collection, die YOYO Cupid Ring Series und Vinyl Plush Hanging Cards. Darunter hat YOYO mit seinem charakteristischen geneigten Kopfdesign und seiner beruhigenden Ästhetik in mehreren Märkten schnell an Beliebtheit gewonnen und sorgt häufig für starke Verbrauchernachfrage sowie breite Diskussionen in sozialen Medien. Der Store bietet außerdem eine eigene YOYO-Themenzone sowie eine YOYO-Fotokabinen-Installation, die exklusiv am Eröffnungstag verfügbar ist und das interaktive, jugendorientierte Einkaufserlebnis im Store zusätzlich stärkt.

Zur Feier seines Debüts in der Schweiz organisierte MINISO außerdem eine Reihe interaktiver Aktivitäten, darunter eine PENPEN-Figurenparade, Live-DJ-Auftritte und exklusive Aktionen am Eröffnungstag, die für eine lebendige und festliche Atmosphäre für lokale Verbraucher sorgten.

Mit seinem Eintritt in den Schweizer Markt baut MINISO seine Präsenz in Europa weiter aus. Zum 31. Dezember 2025 hatte MINISO 246 Stores in Europa eröffnet, unter anderem im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Spanien, Deutschland und weiteren Ländern, mit Standorten an führenden Einkaufsadressen wie der Oxford Street in London und den Champs-Élysées in Paris. Für die Zukunft plant die Marke, ihre Präsenz in der Schweiz und in ganz Europa weiter zu stärken, indem sie zusätzliche bekannte IPs, eigene Inhalte und innovative Einzelhandelskonzepte einführt. Durch einen sich weiterentwickelnden Mix aus Produkten und Aktionen im Store möchte MINISO lokalen Verbrauchern ein dynamischeres und ansprechenderes Einkaufserlebnis bieten.

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