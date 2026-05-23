MINISO ouvre sa première boutique en Suisse et présente à Berne son expérience de la vente au détail axée sur la PI France - Français USA - English Deutschland - Deutsch MINISO 23 mai, 2026, 02:17 GMT Partager cet article Partager cet article BERNE, Suisse, 23 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le 20 mai 2026, la marque de style de vie mondialement reconnue MINISO a officiellement fait son entrée sur le marché suisse avec l'ouverture de son premier magasin en Suisse au Westside Mall à Berne. Marquant un nouveau chapitre passionnant dans l'expansion européenne de la marque, ce lancement introduit également pour la première fois en Suisse l'expérience de consommation distinctive de MINISO, axée sur la PI. En tant que plateforme mondiale d'exploitation de la propriété intellectuelle, MINISO rassemble en une seule destination dynamique des PI sous licence mondialement appréciées, des PI exclusives, une culture de collection, des produits à la mode et des expériences immersives en magasin. Grâce à un contenu PI riche et à des expériences de vente au détail interactives, la marque vise à créer un espace dynamique où les consommateurs peuvent faire des achats, explorer et se connecter par le biais d'intérêts partagés et d'expériences émotionnelles. Continue Reading

MINISO Opens First Swiss Store in Bern MINISO IP-themed zones MINISO's Star Wars-inspired collection MINISO's YOYO Cupid Ring Series

Le premier magasin MINISO en Suisse est situé au Westside Mall, l'une des destinations commerciales les plus connues de Berne. Accueillant un mélange d'enseignes internationales et locales, le centre commercial attire les jeunes consommateurs, les familles et les visiteurs des villes environnantes, notamment Fribourg, Biel/Bienne et Lausanne. L'ouverture marque également l'entrée officielle de MINISO sur le marché suisse de la vente au détail.

D'une superficie d'environ 2 700 mètres carrés, le magasin propose plus de 1 000 références couvrant un large éventail de catégories, notamment les objets de collection, les jouets en peluche, les articles pour la maison, les accessoires et les produits de beauté basés sur les PI. Plusieurs zones aux thématiques PI dédiées sont réparties dans l'espace, avec des présentations inspirées de personnages et des installations visuelles conçues pour créer un environnement d'achat plus immersif et interactif. Les consommateurs peuvent explorer une gamme de produits couvrant les peluches de collection en vinyle et les boîtes aveugles, les porte-clés des personnages, les boissons et les sacs, répondant à une variété de besoins, y compris la collection, le partage social et l'utilisation quotidienne.

MINISO a établi des partenariats de licence avec plus de 180 propriétaires de PI de renommée mondiale. Dans sa première boutique en Suisse, la collection MINISO inspirée de Star Wars est présentée comme un élément clé de l'ouverture, aux côtés de sections dédiées aux PI emblématiques telles que Disney, Stitch, Sanrio et Harry Potter, offrant aux consommateurs un environnement de vente au détail immersif centré sur des franchises de divertissement reconnues dans le monde entier.

En plus des collaborations PI mondialement populaires, MINISO introduit également plusieurs de ses PI propriétaires dans son premier magasin en Suisse, y compris la collection YOYO Tilted Head, la série YOYO Cupid Ring, et les cartes à suspendre Vinyl Plush. Parmi ces collaborations, YOYO a rapidement gagné en popularité sur de nombreux marchés grâce à son design caractéristique Tilted Head et à son esthétique réconfortante, suscitant fréquemment une forte demande de la part des consommateurs et de nombreuses discussions sur les médias sociaux. Le magasin comprend également une zone dédiée sur la thématique YOYO, ainsi qu'une installation de photobooth YOYO disponible exclusivement le jour de l'ouverture, ce qui renforce encore l'expérience de vente au détail interactive et orientée vers les jeunes.

Pour célébrer ses débuts en Suisse, MINISO a également organisé une série d'activités interactives, notamment un défilé de personnages PENPEN, des concerts de DJ et des promotions exclusives le jour de l'ouverture, créant ainsi une atmosphère vibrante et festive pour les consommateurs locaux.

Avec son entrée sur le marché suisse, MINISO continue d'étendre sa présence en Europe. Au 31 décembre 2025, MINISO avait ouvert 246 magasins en Europe, au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Allemagne et dans d'autres pays, avec une présence sur les principaux sites commerciaux tels que Oxford Street à Londres et les Champs-Élysées à Paris. À l'avenir, la marque prévoit de renforcer sa présence en Suisse et dans toute l'Europe en introduisant d'autres propriétés intellectuelles bien connues, des contenus originaux et des concepts de vente au détail novateurs. Grâce à une gamme de produits en constante évolution et à des activités en magasin, MINISO vise à offrir aux consommateurs locaux une expérience de vente au détail toujours plus dynamique et plus attrayante.

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