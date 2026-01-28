Modern Meadow und HELLER-LEDER starten INNOVERA™ Europe, um nachhaltige Materialinnovationen in großem Maßstab voranzutreiben

Joint Venture gründet eine europäische Einheit, die sich auf die Entwicklung und Herstellung von INNOVERA™ für Premiumsegmente konzentriert

NUTLEY, N.J., 28. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Modern Meadow , ein führendes Unternehmen im Bereich Bio-Design, gab heute zusammen mit der Premium-Ledergerberei HELLER-LEDER die Gründung von INNOVERA™ Europe bekannt, einem Joint Venture, das die Großproduktion seines nachhaltigen Materials der nächsten Generation direkt nach Europa bringen wird. Das neue Unternehmen markiert einen wichtigen Meilenstein für das weltweite Wachstum von INNOVERA™ - das meisterhaft entwickelt wurde, um das Aussehen und die Haptik von Kollagen, wie es in Leder vorkommt, nachzubilden - und ermöglicht es Modern Meadow, Premium-Automobil-, Bekleidungs-, Innenraum- und angrenzende Anwendungen besser zu bedienen.

"Durch die Partnerschaft mit HELLER-LEDER beschleunigen wir die Zukunft nachhaltiger Materialien durch ein Modell, das auf globale Skalierbarkeit ausgelegt ist", sagte David Williamson, PhD, CEO von Modern Meadow. "INNOVERA™ Europe ermöglicht es uns, die wachsende regionale Nachfrage zu befriedigen und gleichzeitig Innovationen voranzutreiben, die Marken, Gerbereien und Lieferanten einen echten Mehrwert bieten. Dies wäre nicht möglich ohne das Engagement unseres Teams und die Zusammenarbeit mit unseren Partnern, deren Fachwissen und Engagement dazu beigetragen haben, dass wir diesen entscheidenden Moment erreicht haben."

Die globale Expansion von Modern Meadow und die wachsende Partnerschaft mit HELLER-LEDER bringt neue und beschleunigte Innovationsmöglichkeiten mit sich, einschließlich der Entwicklung von Performance-Wildleder und hochwertiger Rinde für Vollkornalternativen. INNOVERA™ wird als Dry White an Gerbereien geliefert, ein Halbfabrikat, das die ressourcenintensivsten frühen Phasen der traditionellen Lederverarbeitung umgeht. Die europäische Produktion von Dry White wird voraussichtlich Ende 2026 in einer neuen, hochmodernen Anlage beginnen, die darauf ausgelegt ist, die regionale Nachfrage zu befriedigen, wobei Präzision, Stabilität der Lieferkette und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen.

Mit dieser neuen Anlage werden die globalen Kunden von schnelleren Produktentwicklungszyklen und verbesserter Qualität und Konsistenz profitieren. Der Ausbau der Produktionskapazitäten in der Nähe der europäischen Kunden wird die Logistik vereinfachen und die Tarifgestaltung vereinfachen. Gerbereien erhalten einen zuverlässigen, skalierbaren Zugang zu Dry White, einschließlich fertiger Krusten für die Veredelung, sowie eine bessere Anbindung an europäische Gerberei-Drehkreuze und eine diversifizierte, risikoärmere Lieferkette. Die Zulieferer werden eine besser vorhersehbare Nachfrage erleben, wobei die in Europa ansässigen Partner mehr Möglichkeiten haben und außereuropäische Zulieferer einen besseren Zugang zur europäischen Produktion erhalten.

Diese Expansion spiegelt eine breitere strategische Verlagerung des Betriebsmodells von Modern Meadow wider. Im Laufe des Jahres 2026 wird das Unternehmen schrittweise wichtige betriebliche Funktionen nach Europa verlagern und gleichzeitig sicherstellen, dass alle Kundenaufträge weiterhin ohne Unterbrechung ausgeführt werden. Diese Entwicklung stärkt die Fähigkeit von Modern Meadow, die Produktion zu skalieren, die Qualitätsstandards zu erhöhen und Materialanwendungen für globale Kunden voranzutreiben.

"INNOVERA™ Europe stellt einen großen Schritt nach vorne für die Bräunung weltweit dar", sagte HELLER-LEDER Geschäftsführer Frank Fiedler. "Durch die Produktion dieses Materials der nächsten Generation in Europa erhalten wir einen schnelleren Zugang zu hochwertigen Dry-White-Rohstoffen, reduzieren die Komplexität der Lieferkette und stärken unsere Fähigkeit, Kunden zu bedienen, die nach nachhaltigen, leistungsstarken Lösungen suchen, die sich nahtlos in bestehende Leder-Workflows integrieren lassen."

INNOVERA™ ist ein neuartiges Material, das aus pflanzlichen Proteinen, Biopolymeren und recyceltem Kautschuk hergestellt wird und zu mehr als 80 % aus erneuerbarem Kohlenstoff besteht. INNOVERA™ ist vollkommen tierfrei und wurde so entwickelt, dass es das Aussehen und die Haptik des in Leder enthaltenen Kollagens nachahmt. INNOVERA™ wurde von der Bio-Design-Firma Modern Meadow (Nutley, New Jersey, USA) entwickelt und definiert die Möglichkeiten in den Bereichen Automobil, Schuhe, Möbel und Modeaccessoires neu, indem es Hochleistungsprodukte mit geringeren Umweltauswirkungen schafft. Vielseitig, funktional, sofort skalierbar und an jeden Prozess anpassbar, fließt INNOVERA™ nahtlos in die Kreativität ein: ein Material, das perfekt mit dem Erbe der Gerbereien und Marken harmoniert, ohne Kompromisse bei Qualität und Leistung einzugehen. Für weitere Informationen besuchen Sie innovera-world.com oder folgen Sie dem Unternehmen auf Instagram und LinkedIn .

