Modern Meadow e HELLER-LEDER lanciano INNOVERA™ Europe per promuovere l'innovazione dei materiali sostenibili su larga scala

La joint venture costituisce un'entità europea dedicata allo sviluppo e alla produzione di INNOVERA™ per i segmenti di fascia alta

NUTLEY, New Jersey, 28 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Modern Meadow , leader nel biodesign, insieme alla conceria di pellame di alta qualità HELLER-LEDER , ha annunciato oggi la costituzione di INNOVERA™ Europe, una joint venture che porterà la produzione su larga scala del suo materiale sostenibile di nuova generazione direttamente in Europa. La nuova entità segna una tappa fondamentale nella crescita globale di INNOVERA™ – progettato con maestria per replicare l'aspetto e la consistenza del collagene presente nella pelle – consentendo a Modern Meadow di servire meglio i settori automobilistico, dell'abbigliamento, degli interni e delle applicazioni adiacenti di alta gamma.

"Grazie alla partnership con HELLER-LEDER in questa impresa, stiamo accelerando il futuro dei materiali sostenibili attraverso un modello progettato per la scalabilità globale", ha affermato David Williamson, CEO di Modern Meadow e PhD. "INNOVERA™ Europe ci consente di soddisfare la crescente domanda regionale, promuovendo al contempo un'innovazione più rapida che offre un valore reale per marchi, concerie e fornitori. Tutto ciò non sarebbe possibile senza la dedizione del nostro team e la collaborazione dei nostri partner, la cui competenza e il cui impegno ci hanno aiutato a raggiungere questo momento cruciale".

L'espansione globale di Modern Meadow e la crescente partnership con HELLER-LEDER accelerano le opportunità di innovazione, tra cui lo sviluppo di pelle scamosciata performante e crust di alta qualità come alternative alla pelle pieno fiore. INNOVERA™ viene fornito alle concerie come Dry White, un materiale semilavorato che bypassa le fasi iniziali della lavorazione tradizionale della pelle, che richiedono un maggiore impiego di risorse. La produzione europea di Dry White dovrebbe iniziare alla fine del 2026 in un nuovo stabilimento all'avanguardia, progettato per soddisfare la domanda regionale e incentrato su concetti quali precisione, resilienza della catena di approvvigionamento e sostenibilità.

Con questo nuovo stabilimento, i clienti globali beneficeranno di cicli di sviluppo dei prodotti più rapidi e di una maggiore qualità e uniformità. Una maggiore capacità produttiva più vicina ai clienti europei semplificherà la logistica e snellirà le considerazioni tariffarie. Le concerie otterranno un accesso affidabile e scalabile al Dry White, comprese le croste pronte per la finitura, insieme a una maggiore vicinanza ai centri di concia europei e a una catena di approvvigionamento più diversificata e meno soggetta a rischi. I fornitori beneficeranno di una domanda più prevedibile, con i partner con sede in Europa che vedranno opportunità più ampie e i fornitori extraeuropei che avranno un migliore accesso alla produzione europea.

Questa espansione riflette un più ampio cambiamento strategico nel modello operativo di Modern Meadow. Nel corso del 2026, l'azienda trasferirà gradualmente le funzioni operative chiave in Europa, garantendo al contempo che tutti gli ordini dei clienti continuino ad essere evasi senza interruzioni. Tale evoluzione rafforza la capacità di Modern Meadow di aumentare la produzione, elevare gli standard di qualità e migliorare le applicazioni dei materiali per i clienti globali.

"INNOVERA™ Europe rappresenta un importante passo avanti per la concia a livello globale", ha affermato Frank Fiedler, CEO di HELLER-LEDER. "Producendo questo materiale di nuova generazione in Europa, otteniamo un accesso più rapido a materie prime Dry White di alta qualità, riduciamo la complessità della catena di approvvigionamento e rafforziamo la nostra capacità di servire i clienti alla ricerca di soluzioni sostenibili e ad alte prestazioni che si integrino perfettamente nei flussi di lavoro esistenti nel settore della pelletteria".

Informazioni su Modern Meadow e INNOVERA™

INNOVERA™ è un materiale trasformativo realizzato con proteine vegetali, biopolimeri e gomma riciclata, con un contenuto di carbonio rinnovabile superiore all'80%. Completamente privo di componenti di origine animale, INNOVERA™ è sapientemente progettato per riprodurre l'aspetto e la consistenza del collagene presente nella pelle. Sviluppato dalla società di biodesign Modern Meadow (Nutley, New Jersey, USA), INNOVERA™ ridefinisce le possibilità nei settori automobilistico, calzaturiero, dell'arredamento e degli accessori moda, creando prodotti ad alte prestazioni con un minore impatto ambientale. Versatile, funzionale, immediatamente scalabile e adattabile a qualsiasi processo, INNOVERA™ si sposa perfettamente con la creatività: un materiale che si integra perfettamente con la tradizione delle concerie e dei marchi, senza compromettere la qualità o le prestazioni. Per ulteriori informazioni, visitare il sito innovera-world.com o seguire l'azienda su Instagram e LinkedIn .

