Montepino Logística: einer der drei Logistikdienstleister mit den meisten LEED-Qualitäts- und Nachhaltigkeitszertifizierungen in Spanien

Das LEED-Programm unter der Leitung des US Green Building Council setzt sich für die Förderung umweltfreundlicher, ressourcenschonender und nachhaltiger Gebäude in Bezug auf ihre Konzeption und Bauweise ein. Dieses Gütesiegel für Qualität und Nachhaltigkeit wurde an 100 % der Montepino Logística-Projekte vergeben. Damit konnte sich das Unternehmen, einer der größten Logistikdienstleister und Vermögensverwalter in Spanien, unter den drei größten Entwicklern mit der aktivsten LEED-Beteiligung im Land positionieren.