Montepino Logística : l'un des trois prestataires logistiques ayant obtenu le plus grand nombre de certifications de qualité et de durabilité LEED en Espagne

Le programme LEED, géré par l'US Green Building Council, se concentre sur la promotion de bâtiments sains, durables et respectueux de l'environnement, tant en termes de conception que de construction. Ce label de qualité et de durabilité a été attribué à 100 % des projets de Montepino Logística , ce qui a permis à l'entreprise, l'un des plus grands fournisseurs de logistique et gestionnaires d'actifs en Espagne, de se placer parmi les trois premiers promoteurs ayant la participation la plus active au LEED dans le pays.

Selon le rapport, le secteur industriel a connu une croissance constante des bâtiments LEED au cours de l'année dernière. Le sous-secteur de la logistique est en tête du groupe, avec 69 bâtiments enregistrés et 32 certifiés, ce qui place Montepino parmi les trois premières entreprises ayant le plus de propriétés à avoir obtenu ce label de qualité.

« Nous croyons en une nouvelle façon de construire, basée sur l'innovation, le bien-être et la durabilité. Nos conceptions efficaces, qui contribuent à optimiser notre chaîne d'approvisionnement et à satisfaire les besoins de croissance de nos clients, ont reçu les plus hautes certifications et récompenses internationales », a expliqué Juan José Vera, directeur général de Montepino.

Les avantages des bâtiments durables

Une réduction des coûts d'exploitation et des émissions de CO2 de 39 %, une diminution de la consommation d'eau et d'énergie, et une gestion efficace des déchets solides, en plus de la garantie de conditions confortables et saines à l'intérieur des bâtiments, sont des facteurs constants dans toutes les plates-formes logistiques de Montepino. La conception de leurs bâtiments tient compte de facteurs qui améliorent l'efficacité, tels que la position, le choix des matériaux de construction, les stratégies de ventilation et de climatisation naturelles qui contribuent à réduire les coûts énergétiques du bâtiment. Ils appliquent également des systèmes technologiques pour contrôler l'occupation du bâtiment, en contrôlant l'éclairage ou le chauffage et en générant une économie d'énergie pouvant aller jusqu'à 40 %.

