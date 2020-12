Montepino Logística: een van de drie logistieke dienstverleners met het hoogste aantal LEED-certificeringen in Spanje voor kwaliteit en duurzaamheid

Het LEED-programma, beheerd door de US Green Building Council, richt zich op de bevordering van gezonde, duurzame en milieuvriendelijke gebouwen, in termen van ontwerp en constructie. Dit keurmerk van kwaliteit en duurzaamheid is toegekend aan 100% van de Montepino Logística -projecten, waardoor het bedrijf, een van de grootste logistieke dienstverleners en vermogensbeheerders in Spanje, tot de top drie ontwikkelaars met de meest actieve LEED-deelname in de land behoort.

Volgens het rapport heeft de industriële sector het afgelopen jaar een gestage groei in LEED-gebouwen gezien. De logistieke subsector leidt de groep, met 69 geregistreerde en 32 gecertificeerde gebouwen, waarmee Montepino tot de top drie van bedrijven met de meeste gebouwen behoort aan wie deze kwaliteitsaanduiding zijn toegekend.

"Wij geloven in een nieuwe manier van bouwen, gebaseerd op innovatie, welzijn en duurzaamheid. Onze efficiënte ontwerpen, die helpen onze toeleveringsketen te optimaliseren en te voldoen aan de groeibehoeften van onze klanten, hebben de hoogste certificeringen en internationale onderscheidingen ontvangen", aldus Juan José Vera, de directeur-generaal van Montepino .

De voordelen van duurzame gebouwen

Een verlaging van de bedrijfskosten en de CO 2 -uitstoot van 39%, een lager water- en energieverbruik en een effectief beheer van vast afval, naast de gegarandeerde comfortabele en gezonde omstandigheden in de gebouwen, zijn constante factoren in alle logistieke platforms van Montepino. Hun gebouwontwerpen houden rekening met factoren die de efficiëntie verbeteren, zoals positie, de keuze van bouwmaterialen, het strategische gebruik van natuurlijke ventilatie en airconditioning die allemaal bijdragen aan lagere energiekosten in het gebouw. Ze passen ook technische hoogstandjes toe om de bezetting van het gebouw te monitoren en daarop de verlichting of de temperatuur in het gebouw af te stemmen en tot 40% energie te besparen.

