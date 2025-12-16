Mozilla ernennt Anthony Enzor-DeMeo zum CEO, um die nächste Ära der nutzerorientierten, vertrauenswürdigen Technologie anzuführen

Da das Vertrauen in Big Tech schwindet, setzt Mozilla auf Unabhängigkeit, Nutzerauswahl, neue Produktinnovationen und einen Plan, um Firefox wieder zum Wachstum zu verhelfen.

BOSTON, 16. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Mozilla gab heute die Ernennung von Anthony Enzor-DeMeo zum Chief Executive Officer der Mozilla Corporation bekannt, was eine neue Phase in der Strategie des Unternehmens markiert, das vertrauenswürdigste Softwareunternehmen der Welt zu werden. Enzor-DeMeo war zuletzt als General Manager von Firefox tätig, wo er die Vision, Strategie und Geschäftsentwicklung des Browsers in einer Zeit des schnellen Wandels in den Bereichen Suche, KI und Verbrauchererwartungen leitete.

Photo courtesy of Mozilla.

Mozilla schlägt das nächste Kapitel zu einem Zeitpunkt auf, an dem das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Technologie erheblich schwindet. Verbraucher auf der ganzen Welt fühlen sich zunehmend übermäßig überwacht, unzureichend informiert und sind unsicher, wie KI-Systeme die Informationen, die sie sehen, und die Entscheidungen, die sie treffen, beeinflussen. Diese wachsende Vertrauenslücke ist eine klare Chance für Mozilla: moderne, qualitativ hochwertige Software anzubieten, die transparent, nutzergesteuert und unabhängig von überwachungsgesteuerten Geschäftsmodellen ist.

„Kein anderes Unternehmen im Bereich der Verbrauchertechnologie vereint Mozillas globale Reichweite, seine technische Glaubwürdigkeit und seinen langjährigen Ruf der Unabhängigkeit", sagte Mark Surman , President von Mozilla. „Anthony weiß, dass Vertrauen mehr ist als ein Markenversprechen. Es ist etwas, das man sich durch die Art und Weise verdient, wie Produkte hergestellt werden, wie mit Daten umgegangen wird und wie klar die Nutzer verstehen, was passiert. Das ist die Zukunft, auf die wir hinarbeiten."

Enzor-DeMeo verfügt über langjährige Erfahrung im Aufbau produktorientierter Unternehmen in komplexen, regulierten Märkten. Bevor er zu Mozilla kam war er Chief Product and Technology Officer bei Roofstock und hatte leitende Funktionen im Produktbereich bei Better und Wayfair inne, nachdem er seine Karriere bei Dealer.com begonnen hatte. Er hat einen MBA des MIT Sloan und einen MS- und BS-Abschluss des Champlain College.

In den vergangenen zwei Jahren hat Interims-CEO Laura Chambers Mozilla in einer für das Web entscheidenden Phase gestärkt, indem sie Klarheit in die Strategie des Unternehmens brachte, die Umsetzung verbesserte und Mozilla durch bedeutende Veränderungen in der KI und im Suchmarkt führte.

„Während meiner Zeit bei Mozilla habe ich gesehen, wie viele Möglichkeiten es gibt, wenn man den Nutzern die Kontrolle gibt. Anthony ist die Führungspersönlichkeit, die diese Chance nutzen wird", sagte die scheidende CEO Laura Chambers. „Er weiß, wie man moderne, vertrauenswürdige Software entwickelt und wie man sie skaliert. Mozilla ist in guten Händen."

Unter Enzor-DeMeos Führung hat Firefox seine Produkt-Roadmap beschleunigt, Firefox verbessert und die Art und Weise, wie verantwortungsvolle KI ein Teil des Browsing-Erlebnisses sein kann, gestaltet. Auf mobilen Endgeräten verzeichnet Firefox seit zwei aufeinanderfolgenden Jahren ein zweistelliges Wachstum – 13 % allein im letzten Jahr – und auf dem Desktop hat sich die Nutzung stabilisiert, da sich das Team darauf konzentriert, Firefox wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Neue KI-gestützte Funktionen wie Shake to Summarize auf iOS, das eine besondere Erwähnung auf TIME's Best Inventions of 2025 erhielt, und AI Window, ein vollständig optionaler KI-Assistent in Firefox mit Modellauswahl und benutzergesteuerten Datenschutzeinstellungen, zeigen Mozillas Ansatz, KI zu entwickeln, die hilfreich ist, ohne undurchsichtig zu sein

„Der Browser ist das nächste Schlachtfeld der KI. Dort leben Menschen ihr Online-Leben, und dort werden die Fragen der nächsten Ära zu Vertrauen, Datennutzung und Transparenz entschieden", sagte Anthony Enzor DeMeo, der neue CEO der Mozilla Corporation.

„Die Menschen wollen eine Software, die modern und hilfreich ist, aber auch ehrlich in Bezug auf ihre Funktionen. Wir konzentrieren uns darauf, Produkte zu entwickeln, die jeden Tag Vertrauen verdienen und nicht darum bitten."

Mit dem Eintritt in das nächste Kapitel wird Mozilla seine Fortschritte an einer doppelten Bilanz messen: seinen Auftrag voranzubringen und gleichzeitig auf dem Markt erfolgreich zu sein. In den nächsten drei Jahren bedeutet dies, dass wir die Priorität auf KI legen, die das Mozilla-Manifest widerspiegelt, und die Abhängigkeit von der Suche verringern, um ein stabiles und nutzerorientiertes Produktökosystem aufzubauen.

Mozilla gab außerdem bekannt, dass John Solomon dem Unternehmen als Chief Marketing Officer beigetreten ist. Solomon ist ein erfahrener Markenentwickler mit Führungspositionen bei Therabody, Apple und Beats und wurde in die Liste der Forbes' Most Entrepreneurial CMOs for 2025 aufgenommen. Er hat eine Erfolgsbilanz bei der Verwandlung von Produkten in kulturelle Touchpoints und von Marken in bekannte Namen. Diese Erfahrung ist wichtig, denn Mozilla will Hunderte von Millionen Menschen auf der ganzen Welt daran erinnern, dass sie eine echte Wahl bei der von ihnen verwendeten Technologie haben.

Ajit Varma wurde außerdem zum Head of Firefox befördert, was seine Führungsrolle als VP of Firefox Product und seine Rolle bei der Entwicklung eines schnelleren, moderneren und benutzergesteuerten Browsers widerspiegelt. Chambers wird an der Seite von Surman in den Verwaltungsrat der Mozilla Corporation zurückkehren. Gemeinsam wird dieses verstärkte Führungsteam Mozillas Fähigkeit beschleunigen, vertrauenswürdige Produkte zu entwickeln und sie wieder in den Mittelpunkt des digitalen Lebens der Menschen zu stellen.

Informationen zu Mozilla

Mozilla ist eine weltweit tätige, gemeinnützige Technologieorganisation, die Produkte entwickelt, in Start-ups investiert und Richtlinien vorantreibt, um das Internet offen, fair und vertrauenswürdig zu halten. Firefox ist der unabhängige Browser von Mozilla, der für seinen starken Schutz vor Tracking, seinen offenen Quellcode und seinen Fokus auf Benutzerauswahl, Datenschutz und Sicherheit bekannt ist.

