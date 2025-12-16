Mozilla nomme Anthony Enzor-DeMeo au poste de PDG pour diriger la prochaine ère de la technologie de confiance centrée sur l'utilisateur

Alors que la confiance dans les grandes entreprises technologiques s'érode, Mozilla mise sur l'indépendance, le choix de l'utilisateur, l'innovation de nouveaux produits et un plan visant à relancer la croissance de Firefox.

BOSTON, 16 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Mozilla a annoncé aujourd'hui la nomination d' Anthony Enzor-DeMeo au poste de président-directeur général de Mozilla Corporation , marquant une nouvelle étape dans la stratégie de l'entreprise visant à devenir la société de logiciels la plus fiable au monde. A. Enzor-DeMeo a récemment occupé le poste de directeur général de Firefox , où il a dirigé la vision, la stratégie et les performances commerciales du navigateur au cours d'une période de changement rapide dans les domaines de la recherche, de l'IA et des attentes des consommateurs.

Mozilla aborde ce nouveau chapitre à un moment où la confiance du public dans la technologie s'érode considérablement. Les consommateurs du monde entier se sentent de plus en plus surveillés, mal informés et incertains de la manière dont les systèmes d'IA façonnent les informations qu'ils voient et les décisions qu'ils prennent. Ce manque de confiance croissant représente une opportunité évidente pour Mozilla : offrir des logiciels modernes et de haute qualité, transparents, contrôlés par l'utilisateur et indépendants des modèles commerciaux basés sur la surveillance.

« Aucune autre entreprise de technologie grand public ne combine la portée mondiale de Mozilla, sa crédibilité technique et sa réputation de longue date en matière d'indépendance », a déclaré Mark Surman , président de Mozilla. « Anthony comprend que la confiance est plus qu'une promesse de marque, c'est quelque chose qui se gagne par la façon dont les produits sont construits et les données sont traitées et par la compréhension claire des utilisateurs de leur environnement. C'est l'avenir que nous visons. »

M. Enzor-DeMeo possède une solide expérience dans la création d'entreprises axées sur les produits sur des marchés complexes et réglementés. Avant de rejoindre Mozilla, il a été responsable de la technologie et des produits chez Roofstock et a occupé des postes de direction dans le domaine des produits chez Better et Wayfair, après avoir débuté sa carrière chez Dealer.com. Il est titulaire d'un MBA du MIT Sloan et d'une maîtrise et d'une licence du Champlain College.

Au cours des deux dernières années, le PDG par intérim Laura Chambers a renforcé Mozilla au cours d'une période déterminante pour le web, en clarifiant la stratégie de l'entreprise, en améliorant l'exécution et en guidant Mozilla au cours de changements significatifs dans l'IA et le marché de la recherche.

« Lors de mon passage chez Mozilla, j'ai pu constater à quel point il est possible de donner le contrôle aux utilisateurs. Anthony est le leader qui transformera cette opportunité en impact », a déclaré Laura Chambers, PDG sortante. « Il sait comment construire des logiciels modernes et fiables et comment les faire évoluer. Mozilla est entre de bonnes mains. »

Sous la direction d'A. Enzor-DeMeo, Firefox a accéléré sa feuille de route, en s'améliorant et en façonnant la manière dont l'IA responsable peut faire partie de l'expérience de navigation. Sur le créneau portable, Firefox a connu une croissance à deux chiffres pendant deux années consécutives - 13 % rien que l'année dernière - et pour les ordinateurs de bureau, l'utilisation a commencé à se stabiliser alors que l'équipe se concentre sur la reprise de la croissance de Firefox. De nouvelles fonctionnalités activées par l'IA comme Shake to Summarize sur iOS, qui a obtenu une mention spéciale dans les meilleures inventions 2025 de TIME et AI Window, un assistant d'IA entièrement optionnel dans Firefox avec choix du modèle et paramètres de confidentialité contrôlés par l'utilisateur, démontrent l'approche de Mozilla pour construire une IA qui soit utile sans être opaque

« Le navigateur est le prochain grand chantier de l'IA. C'est là que les gens vivent leur vie en ligne et que les questions de confiance, d'utilisation des données et de transparence de la prochaine ère seront tranchées », a déclaré Anthony Enzor DeMeo, futur PDG de Mozilla Corporation.

« Les gens veulent des logiciels qui sont modernes et utiles, mais aussi honnêtes à propos de leurs activités. Notre objectif est de créer des produits qui gagnent la confiance tous les jours, et non pas qui la demandent. »

En abordant ce nouveau chapitre, Mozilla mesurera ses progrès à l'aune d'un double bilan : faire progresser sa mission tout en réussissant sur le marché. Au cours des trois prochaines années, cela signifie donner la priorité à l'IA qui reflète le manifeste de Mozilla et réduire la dépendance à l'égard de la recherche pour construire un écosystème de produits résilient et axé sur l'utilisateur.

Mozilla a également annoncé l'arrivée de John Solomon dans le groupe en tant que directeur du marketing. J. Solomon est un bâtisseur de marques chevronné qui a occupé des postes de direction chez Therabody, Apple et Beats. Il a été désigné par Forbes comme l'un des 50 directeurs du marketing les plus entreprenants pour 2025. Il a fait ses preuves en transformant des produits en points de contact culturels et des marques en noms de famille. Cette expérience est cruciale car Mozilla entend rappeler à des centaines de millions de personnes à travers le monde qu'elles ont un véritable choix dans la technologie qu'elles utilisent.

Ajit Varma a également été promu à la tête de Firefox, ce qui reflète son leadership en tant que vice-président de Firefox Product et son rôle dans l'élaboration d'un navigateur plus rapide, plus moderne et contrôlé par l'utilisateur. Mme Chambers reprendra son rôle au sein du conseil d'administration de Mozilla Corporation, aux côtés de M. Surman. Ensemble, cette équipe de direction renforcée accélérera la capacité de Mozilla à créer des produits fiables et à les remettre au centre de l'univers numérique des gens.

À propos de Mozilla

Mozilla est une organisation technologique mondiale à but non lucratif qui conçoit des produits, investit dans des start-ups et fait progresser les politiques pour que l'internet reste ouvert, équitable et digne de confiance. Firefox est le navigateur indépendant de Mozilla, connu pour sa forte protection contre le pistage, son code source ouvert et l'importance qu'il accorde au choix de l'utilisateur, à la protection de la vie privée et à la sécurité.

