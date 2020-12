Nansha Distrikt in China: Bereit für internationale Talente

GUANGZHOU, China, 16. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Die hochwertige Entwicklung von Chinas Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area zieht die besten Talente der Welt an. Als geografisches und geometrisches Zentrum des Gebiets ist der Nansha Distrikt in Guangzhou zu einem Sammelpunkt für Talente, Innovation und Technologie geworden, der einen Wachstumspol und eine Kraftquelle für die globale Zusammenarbeit darstellt. Hier ist die Etablierung eines tugendhaften Kreislaufs und einer nachhaltigen Entwicklung für das Umfeld der Talententwicklung nicht nur zur geschriebenen Politik, sondern auch zum Konsens aller Bereiche der Gesellschaft geworden.

Am 14. Dezember 2020 wurde die Nansha International Talents Conference eröffnet. In der Konferenz wurden 69 Personen als High-End-Führungstalente des Nansha Distrikts identifiziert. Gemäß dem Einführungsplan des Nansha Distrikts kann jedes dieser Talente eine Umsiedlungssubvention von mindestens 2 Millionen RMB oder eine Talentwohnung von 100 Quadratmetern erhalten.

Zur gleichen Zeit veröffentlichte Nansha offiziell die „20 Maßnahmen zur Gewinnung internationaler Talente in der Guangzhou Nansha New Area (Freihandelszone)", die sich auf die Verbindung von Anwerbung, Ausbildung, Bindung und Nutzung internationaler Talente konzentrieren und eine umfassende Unterstützung und Garantie durch Unterstützung von Innovation und Unternehmertum, Umsiedlungssubventionen und Wohnsicherheit bieten. Während der Veranstaltung wurden auch 6.500 Stellenausschreibungen weltweit veröffentlicht, darunter wichtige Unternehmen und Institute wie die Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou) und die Chinese Academy of Sciences. Eine beträchtliche Anzahl von Positionen haben ein Jahresgehalt zwischen 300.000 und 800.000 RMB.

Das Sammeln von Talenten und die technologische Innovation durchlaufen eine „chemische Reaktion". Die HKUST (GZ) rekrutiert akademische Führungskräfte und Talente aus der ganzen Welt, so der Leiter des Planungsbüros der Universität. „Nansha hat eine gute Möglichkeit für uns geschaffen, Talente anzuziehen. Die erste Gruppe von Professoren, die wir rekrutiert haben, hat bereits die ‚20 Maßnahmen zur Gewinnung internationaler Talente' genossen. Fünf von ihnen haben einen Umsiedlungszuschuss und eine Unterstützung für die Wohnungssicherheit erhalten, wobei der Umsiedlungszuschuss bis zu 5 Millionen Yuan beträgt."

Lu Yixian, Leiter des Nansha Distrikts, sagte, dass Nansha durch den kontinuierlichen Aufbau einer Top-Wissenschaftsstadt, eines erstklassigen Umfelds für Unternehmen und internationale Talente sowie eines qualitativ hochwertigen Lebenskreises ein umfassendes, starkes und rücksichtsvolles Muster zur Förderung kreativer Talente in der ganzen Welt bildet.

In den letzten Jahren hat Nansha kontinuierliche Fortschritte bei der Förderung von institutioneller Innovation, wissenschaftlicher und technologischer Innovation, industrieller Entwicklung und Stadtentwicklung gemacht, und das regionale BIP wächst seit Jahren zweistellig. In den ersten drei Quartalen dieses Jahres stieg das regionale BIP um 4,2 % im Vergleich zum Vorjahr, und der gesamte Import- und Exportwert stieg um 21,1 %. 17 neue Investitionsprojekte von Fortune-500-Firmen wurden neu vorgestellt, wodurch die Region auf die Überholspur der hochwertigen Entwicklung gebracht wurde.

Ein hervorragendes Umfeld und ein effizienter wirtschaftlicher Betrieb geben starke Impulse für hochwertige Projekte und Talente, sich hier niederzulassen. Am Morgen des 14. Dezember nahmen 13 Talentteams aus China, den Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien und anderen Ländern an der Roadshow von Nansha teil, auf der Projekte aus den Bereichen künstliche Intelligenz, Biomedizin, neue Materialien, High-End-Fertigung und anderen Bereichen vorgestellt wurden.

Deng Honghao, Gründer und CEO von Butlr, einem Unternehmen für künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge, sagte in einem Online-Q&A auf der Roadshow, dass Nansha erstklassige innovative Projekte und Investitionsinstitutionen versammelt hat, und er freut sich auf eine intensivere Kommunikation miteinander und den Eintritt in den Markt der Greater Bay Area.

SOURCE 2020 Nansha International Talents Conference