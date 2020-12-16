Китайский район Наньша готов к приему зарубежных высококвалифицированных специалистов

ГУАНЧЖОУ (Китай), 16 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Высококачественное развитие китайского региона Большого Залива Гуандун-Гонконг-Макао привлекает самых высококвалифицированных специалистов со всего мира. Район Наньша в городе Гуанчжоу, являющийся географическим и геометрическим центром этого региона, стал местом встречи для специалистов, новаторских идей и технологий, обеспечивая полюс роста и источник энергии для глобального сотрудничества. Создание «круга благоприятных возможностей» и устойчивое развитие в интересах формирования среды для эффективной работы специалистов стало здесь не только прописанной политикой, но и единой позицией всех слоев общества.

14 декабря в Наньше началась Международная конференция профессионалов-2020 (2020 Nansha International Talents Conference). На этой конференции были названы 69 человек, являющихся высококлассными ведущими специалистами района Наньша. Согласно плану внедрения, реализуемому в районе Наньша, каждый из этих специалистов может получить субсидию на переселение в размере не менее 2 млн. юаней или квартиру для специалиста площадью 100 квадратных метров.

В то же время район Наньша официально опубликовал «20 мер по привлечению зарубежных специалистов в новый регион (зону свободной торговли) Гуанчжоу-Наньша», ориентированных на такие звенья, как привлечение, подготовка, сохранение и эффективное использование зарубежных высококвалифицированных специалистов, и обеспечивающих всеобъемлющую поддержку всей цепи и необходимые гарантии посредством поддержания новаторства и предпринимательства, субсидирования переселений и предоставления жилья. Кроме того, во время данного мероприятия по всему миру было размещено 6500 вакансий, включая системообразующие предприятия и учреждения, в частности Гонконгский университет науки и технологии (Гуанчжоу) и Китайскую академию наук. Значительное число должностей предусматривает годовую заработную плату в размере от 300 до 800 тысяч юаней.

Привлечение специалистов и научно-техническое новаторство претерпевают «химические реакции». По словам руководителя проектного отдела университета, HKUST (GZ) занимается подбором ведущих ученых и высококвалифицированных специалистов со всего мира. «Наньша обеспечивает нам хорошую возможность для привлечения талантливых специалистов. Первая партия принятых нами на работу профессоров уже воспользовалась привилегиями по программе «20 мер по привлечению зарубежных специалистов». Пятеро из них получили субсидии на переселение и помощь в обеспечении жилья; сумма таких субсидией составляет до 5 миллионов юаней».

По словам главы района Наньша Лу Йисяна (Lu Yixian), непрерывно создавая один из ведущих наукоградов, первоклассную среду для бизнесменов и зарубежных специалистов, а также высококачественную жизненную сферу, Наньша формирует многогранную, эффективную и продуманную модель для продвижения талантливых профессионалов по всему миру.

В последние годы Наньша добилась непрерывного прогресса в стимулировании институционального новаторства, внедрении достижений науки и техники, промышленном и городском развитии, а темпы роста регионального ВВП выражаются двузначными числами на протяжении многих лет. За первые три квартала текущего года ВВП региона вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общий объем импорта и экспорта увеличился на 21,1%. Компаниями, входящими в список fortune 500, было запущено 17 новых инвестиционных проектов, что позволило региону выйти на быстрый путь высококачественного развития.

Превосходная среда и эффективная экономическая деятельность обеспечивают мощный импульс для реализации высококачественных проектов и привлечения высококвалифицированных кадров. Утром 14 декабря 13 команд специалистов из Китая, США, Канады, Великобритании и других стран приняли участие в выездной презентации в Наньше, на которой были представлены проекты в таких областях как искусственный интеллект, биомедицина, новые материалы, высокотехнологичное производство и др.

Дэн Хунхао (Deng Honghao), основатель и глава компании Butlr, специализирующейся на искусственном интеллекте и Интернете вещей, заявил в ходе онлайн-сессии вопросов и ответов, проходившей в рамках выездной презентации, что Наньша привлекает первоклассные инновационные проекты и инвестиционные учреждения, и он надеется на их более глубокое взаимодействие между собой и выход на рынок региона Большого залива.

SOURCE 2020 Nansha International Talents Conference