Natural Expressions präsentiert „Performance 7": Das Zeitalter der kabellosen Mähroboter nach dem Prinzip „Aufstellen und Mähen" hält Einzug in Europa

BERLIN, 26. April 2026 /PRNewswire/ -- Natural Expressions wird am 25. April 2026 (MEZ) die Veröffentlichung von „Performance 7" in Europa bekannt geben. Dies ist ein automatischer Rasenmäher der nächsten Generation, der Hausbesitzer von den Schwierigkeiten der herkömmlichen Rasenpflege und der Verlegung von Begrenzungsdrähten befreien soll. Der Performance 7 wurde speziell für moderne Privatgärten entwickelt und ist ein leistungsstarkes Gerät mit reiner Bildverarbeitung, das neue Maßstäbe in der Branche hinsichtlich Autonomie und Einfachheit setzt.

Einrichtung in 5 Minuten, keine Kabel, keine RTK-Stationen, wirklich freihändig.

Der Performance 7 macht Schluss mit der Komplexität der manuellen Begrenzungsverkabelung und den Signal-Toten-Winkeln, die herkömmliche Mäher behindern. Angetrieben von Echtzeit-V-SLAM und 3D-Kartierungstechnologie bietet der Performance 7 ein hochgradig autonomes Einrichtungserlebnis. Stellen Sie ihn einfach auf den Rasen, und er erfasst selbstständig die Gestaltung Ihres Gartens. Es handelt sich um einen echten kabellosen „Drop-and-Mow"-Roboter-Rasenmäher, der keinerlei manuelles Eingreifen erfordert.

Dreifache Kamera-KI-Vision: Menschenähnliche Intuition

Der Performance 7 geht über die einfache Hinderniserkennung hinaus; er verfügt über räumliche Intelligenz. Als führender intelligenter Rasenmäher erfasst das Dreifach-Kamerasystem die Umgebung in Echtzeit. Ob Gartengerät oder Haustier – der Performance 7 sorgt durch flüssige, autonome Entscheidungsfindung für präzise Hindernisvermeidung.

Signalunabhängige Navigation

Vorbei sind die Zeiten von GPS-Ausfällen und Frustrationen an den Begrenzungen. Der Performance 7 meistert selbst die schwierigsten Funklöcher, in denen herkömmliche Mäher versagen. Mit der Echtzeit-V-SLAM-Technologie eliminiert der Performance 7 GPS-Ausfälle und navigiert mühelos durch dichten Schatten und hohe Mauern. Erleben Sie einen makellos gepflegten Rasen in jeder versteckten Ecke, der mit unerschütterlicher Beständigkeit gepflegt wird.

Mehr als intelligent, zuverlässig, präzise

Präzise Kantenbearbeitung: Erzielen Sie ein professionelles, schnittfreies Finish, indem Sie dank KI-gesteuerter, randgenauer Navigation bündig an Begrenzungen mähen.

Erzielen Sie ein professionelles, Finish, indem Sie dank KI-gesteuerter, randgenauer Navigation bündig an Begrenzungen mähen. Intelligente Steuerung: Verwalten Sie bis zu 20 Zonen , legen Sie Sperrzonen fest und verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit über die All-in-One-App.

Verwalten Sie bis zu , legen Sie Sperrzonen fest und verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit über die All-in-One-App. Robuste Zuverlässigeit: Bewältigt mühelos Steigungen von 32% (18°) und bietet IPX6-Wasserdichtigkeit für eine einfache Wartung.

Bewältigt mühelos und bietet für eine einfache Wartung. Flüsterleise: Arbeitet mit nur 56dB(A) — pflegt den Rasen, ohne Ihre Ruhe zu stören.

Arbeitet mit nur — pflegt den Rasen, ohne Ihre Ruhe zu stören. Sofortige Sicherheit: Mit GPS-Diebstahlortung und sofortigen App-Benachrichtigungen für umfassenden Schutz.

Lokaler Support, dauerhaftes Vertrauen: Die Zuverlässigkeit geht weit über das Produkt selbst hinaus. Eine umfassende 2-jährige lokale Garantie und autorisierte Servicezentren sichern die Leistung ab.

Exklusives Einführungsangebot: Erhältlich zum zeitlich begrenzten Einführungspreis von 899€ (regulär 1.199,00€).

Offizielle Website: Besuchen Sie [https://bit.ly/4ts6Srm] und verwenden Sie den Code [TG10] beim Bezahlen.

Amazon: Besuchen Sie [https://bit.ly/4vLeOFE] und verwenden Sie den Code [F7D4LMJ7] beim Bezahlen. Der Amazon-Code ist vom 25. April bis zum 8. Mai gültig.

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