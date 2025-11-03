Naturecan begrüßt die Entscheidung der FDA zu NMN und eröffnet damit neue globale Möglichkeiten

LONDON, 3. November 2025 /PRNewswire/ -- Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde (FDA) hat bestätigt, dass β-Nicotinamid-Mononukleotid (NMN) in den Vereinigten Staaten rechtmäßig in Nahrungsergänzungsmitteln verwendet werden darf. Diese bahnbrechende Entscheidung folgt auf jahrelange Diskussionen und Branchendruck und markiert einen wichtigen Meilenstein für den globalen Longevity-Sektor.

Die Entscheidung ebnet außerdem den Weg für große E-Commerce-Plattformen, die NMN zuvor verbannt hatten, diese Produkte nun wieder zu listen. Dadurch wird der breite Zugang der Verbraucher zu einem der gefragtesten Longevity-Supplemente in den USA wiederhergestellt.

Naturecan, eine globale Wellness-Marke mit Fokus auf wissenschaftlich fundierte Innovation, sieht darin einen entscheidenden Moment für die Zukunft der Ernährung. „Die Neubewertung von NMN durch die FDA ist ein globaler Meilenstein. Sie zeigt die wachsende Anerkennung von NMN als vertrauenswürdige Inhaltsstoff-Option in Nahrungsergänzungsmitteln und ermöglicht es den Verbrauchern in den USA, wieder leichter darauf zuzugreifen", sagte Paul Holmes, Director of Innovation and Science bei Naturecan. „Dies ist nicht nur ein Sieg für Transparenz und Verbraucherfreiheit in den USA, sondern auch ein wichtiger Schritt in der weltweiten Diskussion über gesundes Altern."

Warum diese Entscheidung weltweit relevant ist

Wiederhergestellte Verfügbarkeit im E-Commerce: Mit der Bestätigung der FDA können Online-Händler, die NMN-Produkte zuvor entfernt hatten, diese nun wieder anbieten – und damit den Zugang für Verbraucher in den USA deutlich verbessern.





Globaler Rückenwind: Die Entscheidung der FDA stärkt die Legitimität von NMN als Inhaltsstoff in Nahrungsergänzungsmitteln und verleiht internationalen Diskussionen über Longevity-Ernährung zusätzlichen Auftrieb.





Anerkannte Verbrauchernachfrage: Da der weltweit größte Supplementmarkt nun den rechtmäßigen Status von NMN bestätigt, unterstreicht dieser Meilenstein die starke und wachsende Nachfrage nach NAD⁺-fördernden Verbindungen.

Ein Fortschritt für die Longevity-Forschung

Die Entscheidung der FDA betont die zunehmende Bedeutung der Forschung zum gesunden Altern und die steigende Nachfrage der Verbraucher nach sicheren, innovativen Nahrungsergänzungsmitteln. Sie unterstreicht die wachsende internationale Anerkennung von NMN und stärkt den globalen Trend hin zu wissenschaftlich fundierten Longevity- Lösungen.

Naturecan wird regulatorische Entwicklungen weiterhin aufmerksam verfolgen, um sicherzustellen, dass Verbraucher weltweit Zugang zu transparenten, hochwertigen und wissenschaftlich geprüften Supplements haben, die das Wohlbefinden in jeder Lebensphase unterstützen.

Über Naturecan

Naturecan ist eine internationale Wellness-Marke, die eine breite Palette hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel anbietet – von CBD und pflanzlicher Ernährung bis hin zu innovativen Longevity-Produkten. Das Unternehmen steht für Wissenschaft, Sicherheit und Qualität und befähigt Menschen weltweit, ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen.