Naturecan salue la décision de la FDA concernant le NMN, qui ouvre de nouvelles opportunités à l'échelle mondiale

LONDRES, 3 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a confirmé que le β-nicotinamide mononucléotide (NMN) est autorisé pour une utilisation dans les compléments alimentaires aux États-Unis. Cette décision historique, qui fait suite à des années de débat et de pression de l'industrie, marque une étape majeure pour le secteur mondial de la longévité.

Cette décision ouvre également la voie aux grandes plateformes d'e-commerce, qui avaient auparavant banni le NMN, pour réinscrire à nouveau ces produits. Elle rétablit ainsi un large accès des consommateurs à l'un des compléments de longévité les plus recherchés aux États-Unis.

Naturecan, marque de bien-être mondiale engagée dans l'innovation fondée sur la science, y voit un moment charnière pour l'avenir de la nutrition.

« La réévaluation du NMN par la FDA est un jalon mondial. Elle témoigne d'une reconnaissance croissante du NMN en tant qu'ingrédient de complément fiable et rouvre la porte à un accès facilité pour les consommateurs américains, » déclare Paul Holmes, Directeur de l'Innovation et des Sciences chez Naturecan. « Ce n'est pas seulement une victoire pour la transparence et le choix des consommateurs aux États-Unis, c'est aussi une étape importante dans la conversation mondiale sur le vieillissement en bonne santé. »

Pourquoi c'est important à l'échelle mondiale

Disponibilité e-commerce rétablie : avec la confirmation de la FDA, les détaillants en ligne qui avaient délisté le NMN peuvent désormais le réintégrer, augmentant considérablement l'accès des consommateurs aux États-Unis.

Élan mondial : la décision de la FDA renforce la légitimité du NMN en tant qu'ingrédient de complément et pèse dans les discussions internationales sur la nutrition de longévité.

Demande des consommateurs reconnue : alors que le plus grand marché mondial des compléments confirme le statut légal du NMN, cette étape valide la demande forte et croissante pour les composés stimulant le NAD⁺.

Un pas en avant pour la science de la longévité

La décision de la FDA met en lumière l'importance croissante de la recherche sur le vieillissement en bonne santé et l'intérêt des consommateurs pour des compléments sûrs et innovants. Elle souligne la reconnaissance internationale grandissante du NMN et renforce la dynamique en faveur de solutions de longévité fondées sur la science.

Naturecan continuera de suivre de près les évolutions réglementaires, afin d'informer les consommateurs du monde entier et de garantir un accès transparent à des compléments de haute qualité qui soutiennent le bien-être à chaque étape de la vie.

À propos de Naturecan

Naturecan est une marque internationale de bien-être proposant une large gamme de compléments premium, du CBD et de la nutrition d'origine végétale à des produits de longévité innovants. Fondée sur la science, la sécurité et la qualité, Naturecan aide les consommateurs du monde entier à prendre en main leur santé.