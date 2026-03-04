Netlight ernennt Håkan Fältmars zum neuen Chief Financial Officer

MÜNCHEN, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Netlight, eines der führenden internationalen Beratungsunternehmen für digitale Transformation, gibt die Ernennung von Håkan Fältmars zum neuen Chief Financial Officer (CFO) bekannt. Er tritt seine Position am 30. März 2026 an. Dieser Schritt markiert einen strategischen Meilenstein und stärkt Netlights Fähigkeiten sowie die Ambition für weiteres globales Wachstum und Innovation. Nach einem Wendepunkt im Jahr 2025 - mit starkem Wachstum bei Mitarbeitenden, Umsatz und Ergebnis - baut diese Entscheidung auf das aktuelle Momentum auf und erweitert die Kapazitäten für künftiges Wachstum.

Als CFO wird Håkan die Finanzorganisation von Netlight leiten und die kontinuierliche Weiterentwicklung des Finanzmanagements auf globaler Ebene vorantreiben - als Fundament für die internationale Expansion des Unternehmens.

Håkan bringt umfassende Erfahrung aus börsennotierten und unternehmerisch geprägten Unternehmen mit und hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in Wachstum und Transformation. Er ist bekannt für sein Engagement für Co-Creation, seine anpassungsfähige Führung und seine Fähigkeit, Teams zu befähigen - eine hervorragende kulturelle Passung zu Netlights menschenzentrierter und kollaborativer Unternehmenskultur.

"Bei Netlight ist Co-Creation zentral für unseren Erfolg - das spiegelt sich in unserer Arbeitskultur ebenso wider wie in unserem einzigartigen Co-CEO-Führungsmodell. Mit Håkan an Bord freuen wir uns darauf, Netlight gemeinsam mit unserer Finanzorganisation weiterzuentwickeln und unsere finanzielle Ausrichtung auf unserem ambitionierten internationalen Wachstumskurs weiter zu stärken", sagt Anders Thall, Co-CEO von Netlight.

"Håkans Erfahrung in der Führung von Finanzorganisationen durch schnelles Wachstum, Transformation und operative Exzellenz wird für uns von großem Wert sein, während wir unsere Expansion fortsetzen. Sein menschenzentrierter Führungsstil wird einen positiven Beitrag leisten, und seine strategische Erfahrung wird zur langfristigen Wertschöpfung von Netlight beitragen", ergänzt Katri Junna, Co-CEO von Netlight.

Håkan war zuletzt als CFO und Partner bei Carico AB tätig, einem der am schnellsten wachsenden Gesundheitsunternehmen Schwedens. Zuvor war er CFO bei Trustly, einem globalen Fintech-Unternehmen, wo er ein großes Finanzteam leitete, Akquisitionen verantwortete und die strategische Neuausrichtung des Unternehmens hin zu nachhaltiger Profitabilität erfolgreich vorantrieb.

"Es ist mir eine Ehre und Freude, Netlight in einer so dynamischen Phase zu begleiten. Netlights Engagement für Innovation, Co-Creation und nachhaltiges Wachstum motiviert mich, und ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Co-CEOs und dem gesamten Team nachhaltig Wert zu schaffen", sagt Håkan Fältmars.

Über Netlight

Netlight ist ein internationales Beratungsunternehmen für digitale Transformation, das führende Unternehmen dabei unterstützt, in der digitalen Welt erfolgreich zu sein - von der Beratung bis zur Umsetzung. Unser Angebot bündelt die kollektive Intelligenz von 2.000 Beraterinnen und Beratern mit einem umfassenden Spektrum digitaler Leistungen - von Strategie bis Technologie. Wir begleiten Branchen, die vor neuen Herausforderungen und Chancen durch neue Technologien stehen, um besseres Business zu ermöglichen. Netlight wurde mehrfach ausgezeichnet - für profitables Wachstum und Management, als Top-Arbeitgeber sowie für Engagement in Diversity, Equity und Inclusion. Standorte: Stockholm, Göteborg, Oslo, Helsinki, Kopenhagen, München, Hamburg, Berlin, Frankfurt, Zürich, Köln, Amsterdam, London, Madrid und Toronto. Co-creating the future - since 1999.

