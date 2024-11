Neue Studie deckt Anstieg der SAP-Automatisierung bei zunehmender S/4HANA-Migration auf

Komplexe SAP-zentrierte Geschäftsprozesse behindern weiterhin eine umfassende, unternehmensweite Automatisierung

BURLINGTON, Mass., 13. November 2024 /PRNewswire/ -- Precisely, einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, hat heute neue Ergebnisse einer Umfrage veröffentlicht, die in Zusammenarbeit mit der Americas SAP Users Group (ASUG) durchgeführt wurde. Der während der ASUG Tech Connect-Veranstaltung vorgestellte Bericht Unlocking Automation in SAP: 2025 Trends and Challenges bietet wichtige Einblicke in die Akzeptanz, den Reifegrad und die Herausforderungen der Automatisierung in SAP-Umgebungen.

Die Ergebnisse zeigen die zunehmende Bedeutung von Daten- und Prozessautomatisierung bei der digitalen Transformation sowie die Schlüsselfaktoren, die den Erfolg behindern.

Trotz anhaltender Herausforderungen nimmt die Akzeptanz der Automatisierung zu

Die Umfrage zeigt, dass 58 % der Unternehmen Automatisierung für SAP-Migrationen und digitale Transformationsprojekte nutzen - ein Anstieg von 43 % im Vergleich zum Bericht von 2023. Gleichzeitig zeigt die Studie, dass die Anzahl der Unternehmen, die einen geringen Automatisierungsgrad aufweisen, um 69 % gesunken ist - von 13 % im Jahr 2023 auf nur noch 4 %.

Trotz dieser Fortschritte haben viele Unternehmen noch Hürden zu überwinden, um die volle Automatisierungsreife zu erreichen. Die meisten Unternehmen (56 %) geben an, einen „mittleren" Automatisierungsgrad zu haben, was auf eine Mischung aus automatisierten und manuellen Prozessen hindeutet. Darüber hinaus gab die Hälfte der Befragten (50 %) an, dass sie die Automatisierung selektiv einsetzen, d. h. einen fallweisen Ansatz wählen, anstatt sie unternehmensweit einzuführen.

Ein Hauptgrund für diese Automatisierungstrends ist die zunehmende Komplexität der SAP-zentrierten Geschäftsprozesse, insbesondere wenn es um die Erstellung und Verwaltung von Stammdaten geht. Die Mehrheit der Befragten (61 %) gibt an, dass die Integration in bestehende Geschäftsprozesse die größte Herausforderung bei der Einführung der Prozessautomatisierung darstellt - ein deutlicher Anstieg gegenüber nur 39 % im Jahr 2023. Dicht gefolgt von 53 % der Befragten, die die Komplexität der Geschäftsprozesse als Haupthindernis für den Erfolg nennen.

SAP S/4HANA-Migrationen gewinnen plötzlich an Dynamik

Neben dem verstärkten Fokus auf Automatisierung zeigt die Studie auch eine signifikante Verlagerung hin zur Einführung von SAP S/4HANA, da die Frist für Migrationen bis 2027 immer näher rückt. Bis Ende 2024 werden 50 % der Befragten auf S/4HANA migriert haben oder mit der Migration begonnen haben, weitere 30 % planen den Wechsel innerhalb der nächsten zwei Jahre.

Diese Nachricht steht in einem starken Gegensatz zu früheren Branchenberichten, die von einer langsamen Akzeptanz ausgingen. Die Migration von alten SAP-ERP-Systemen auf S/4HANA ist ein bekanntermaßen komplexer Prozess, der den parallelen Betrieb von alten und neuen Systemen sowie erhebliche Herausforderungen bei der Datenverwaltung erfordern kann. Erfolgreiche Unternehmen setzen auf Prozessautomatisierung, um komplexe SAP-Geschäftsprozesse zu beschleunigen. So können sie neue Stamm- und Bewegungsdaten in SAP-Systemen anlegen, große Datenmengen in der gesamten SAP-Landschaft mit Excel aktualisieren und Datenmigrationen von bestehenden Systemen auf S/4HANA durchführen.

„Unternehmen erkennen, dass mit der Ausweitung ihrer Automatisierungsbemühungen und dem Vorantreiben digitaler Transformationsstrategien innerhalb ihrer SAP-Umgebungen die Herausforderungen in Bezug auf Geschäftskomplexität und Integrationen zunehmen", sagt Chris Hall, Chief Product Officer bei Precisely. „Unsere End-to-End-Automatisierungslösungen, kombiniert mit unseren leistungsstarken Datenintegritätsfunktionen, ermöglichen es unseren Kunden, diese Hindernisse zu überwinden und die Geschwindigkeit, Agilität und vertrauenswürdigen Daten zu gewinnen, die sie benötigen, um der Konkurrenz voraus zu sein."

Lesen Sie den Bericht „Unlocking Automation in SAP: 2025 Trends and Challenges", um mehr zu erfahren.

Über die Americas SAP Users Group (ASUG)

ASUG ist die größte SAP-Anwendergruppe der Welt. Sie wurde 1991 von einer Gruppe visionärer SAP-Kunden gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen und Unternehmen dabei zu helfen, den größtmöglichen Nutzen aus ihrer Investition in SAP-Technologie zu ziehen. ASUG betreut derzeit Tausende von Unternehmen über unternehmensweite Mitgliedschaften und verbindet mehr als 130.000 Fachleute mit Netzwerken und Bildungsressourcen, um sie bei der Bewältigung neuer Herausforderungen zu unterstützen. Durch persönliche und virtuelle Veranstaltungen, digitale On-Demand-Ressourcen und die kontinuierliche Unterstützung ihrer Mitglieder hilft ASUG den SAP-Kunden, mehr zu erreichen. Erfahren Sie mehr unter www.asug.com.

Über Precisely

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 93 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.

