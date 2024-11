Une nouvelle étude révèle un essor de l'automatisation SAP alors que les migrations vers S/4HANA s'accélèrent.

La complexité des processus de gestion SAP reste un obstacle à l'automatisation à grande échelle dans l'entreprise.

BURLINGTON, Mass., 13 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Precisely, le leader mondial de l'intégrité des données, dévoile les résultats d'une enquête menée en collaboration avec l'Americas SAP Users Group (ASUG). Annoncé lors de l'événement ASUG Tech Connect, le rapport Unlocking Automation in SAP : 2025 Trends and Challenges révèle des données clés sur l'adoption, la maturité et les défis de l'automatisation dans les environnements SAP.

L'étude met en lumière l'importance croissante des données et de l'automatisation des processus dans les initiatives de transformation numérique, ainsi que les obstacles qui limitent leur succès.

L'essor de l'automatisation malgré des défis persistants

Le rapport montre que 58 % des organisations utilisent désormais l'automatisation pour les migrations SAP et les projets de transformation numérique, en hausse par rapport aux 43 % du rapport de 2023. Parallèlement, la recherche a mis en évidence une réduction de 69 % du nombre d'entreprises faisant état d'une faible maturité en matière d'automatisation, passant de 13 % en 2023, à seulement 4 %.

Malgré ces progrès, de nombreuses entreprises se heurtent encore à des obstacles qui les empêchent d'atteindre une pleine maturité en matière d'automatisation. La plupart (56 %) déclarent avoir un niveau d'automatisation « moyen », c'est-à-dire un mélange de processus automatisés et manuels. En outre, la moitié des répondants (50 %) ont déclaré mettre en œuvre l'automatisation de manière sélective, en choisissant une approche au cas par cas plutôt que de l'adopter à l'échelle de l'organisation.

L'une des principales raisons de ces tendances à l'automatisation est la complexité croissante des processus de gestion centrés sur SAP, en particulier lorsqu'ils impliquent la création et la gestion de données de référence. Une majorité de 61 % des répondants citent l'intégration avec les processus de gestion existants comme principal défi, en forte hausse par rapport à 39 % en 2023. Ce chiffre est suivi de près par 53 % des personnes interrogées qui citent la complexité des processus d'entreprise comme un obstacle majeur à la réussite.

Les migrations vers SAP S/4HANA prennent soudainement de l'ampleur

En plus de souligner l'importance de l'automatisation, le rapport met aussi en lumière l'accélération des migrations vers SAP S/4HANA avec l'approche de l'échéance de 2027. D'ici fin 2024, 50 % des répondants auront déjà migré ou entamé leur transition vers S/4HANA, et 30 % envisagent de le faire d'ici deux ans.

Ces résultats contrastent fortement avec les rapports précédents de l'industrie qui montraient des taux d'adoption lents. La migration des anciens systèmes ERP SAP vers S/4HANA est un processus notoirement complexe, qui peut nécessiter le fonctionnement en parallèle des anciens et des nouveaux systèmes, ainsi que des défis importants en matière de gestion des données. Les entreprises performantes s'appuient sur l'automatisation des processus pour optimiser la gestion des opérations SAP complexes. Cette approche leur permet de créer de nouvelles données de base et transactionnelles dans les systèmes SAP, de mettre à jour de grandes quantités de données via Excel dans l'ensemble de l'environnement SAP et de faciliter la migration des données depuis les systèmes existants vers S/4HANA.

« Les organisations réalisent qu'à mesure qu'elles étendent leurs efforts d'automatisation et font progresser les stratégies de transformation numérique au sein de leurs environnements SAP, les défis liés à la complexité de l'entreprise et aux intégrations augmentent, déclare Chris Hall, Chief Product Officer chez Precisely. Nos solutions d'automatisation de bout en bout, alliées à nos capacités d'intégrité des données, permettent à nos clients de surmonter les défis croissants de la complexité et des intégrations, renforçant ainsi leur rapidité, agilité et fiabilité des données. »

Plus d'informations sur le rapport Unlocking Automation in SAP : 2025 Trends and Challenges sont disponibles en cliquant sur le lien.

