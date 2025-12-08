Newmark wird von Euromoney zum besten Immobilienberater Nordamerikas gekürt

NEW YORK, 8. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Newmark Group, Inc. („NMRK"), ein führender ein führender Berater und Dienstleister im Bereich Gewerbeimmobilien für große institutionelle Investoren, globale Unternehmen und andere Eigentümer und Nutzer weltweit, wurde von Euromoney zu Nordamerikas bestem Immobilienberater ernannt.

Mit diesem Preis werden Unternehmen ausgezeichnet, die durch Marktkenntnis, strategische Beratung und die Fähigkeit, komplexe Herausforderungen im Immobilienbereich zu meistern, außergewöhnliche Ergebnisse für ihre Kunden erzielen. Die Beratungsleistungen von Newmark umfassen große Kapitalmarkttransaktionen, anspruchsvolle Vermietungsmandate, globale Portfoliostrategien, Arbeitsplatzlösungen sowie fortschrittliche Forschung und Analytik.

„Es ist eine Ehre, für unsere herausragenden Leistungen und die Ergebnisse, die wir liefern, ausgezeichnet zu werden", sagte Barry Gosin, Chief Executive Officer von Newmark und Vorsitzender von Newmark & Company Real Estate, Inc. „Diese Auszeichnung spiegelt das Vertrauen unserer Kunden in Newmark und das Engagement unserer Mitarbeiter wider, deren Expertise und Zusammenarbeit zu außergewöhnlichen Ergebnissen führen."

Die Anerkennung folgt auf ein weiteres Jahr mit bedeutendem Wachstum und Differenzierung für Newmark. Das Unternehmen hat seine globale Plattform durch wichtige Akquisitionen und die Expansion in Europa und Asien weiter ausgebaut, seine talentierte Belegschaft in den Bereichen Kapitalmärkte, Leasing und Occupier Solutions vertieft und seine Daten-, Analyse- und Technologiekapazitäten weiterentwickelt – unter anderem durch die Ausweitung seiner Managed Services und Investor Solutions-Geschäfte.

Diese strategischen Investitionen bauen auf dem langfristigen Erfolgskurs von Newmark auf. Das Unternehmen ist das am schnellsten wachsende börsennotierte Unternehmen für gewerbliche Immobiliendienstleistungen, das in den USA und Großbritannien notiert ist, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 21 % zwischen 2011 und 2024[1]. Das Unternehmen ist in der Lage, seinen Kunden umfassendes Fachwissen über Märkte, Sektoren und Zyklen hinweg zu bieten.

Informationen zu Newmark

Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK) ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften („Newmark") ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Gewerbeimmobilien, das jede Phase des Immobilienlebenszyklus nahtlos abdeckt. Das umfassende Angebot an Dienstleistungen und Produkten von Newmark ist einzigartig auf jeden Kunden zugeschnitten, von Eigentümern über Nutzer und Investoren bis hin zu Gründern sowie von Start-ups bis zu Blue-Chip-Unternehmen. Newmark kombiniert seine globale Reichweite mit Marktkenntnissen in etablierten wie auch aufstrebenden Immobilienmärkten und bietet so Kunden über das gesamte Branchenspektrum hinweg erstklassige Dienstleistungen. In den zwölf Monaten bis zum 30. September 2025 erwirtschaftete Newmark einen Umsatz von über 3,1 Milliarden US-Dollar. Mit Stand 30. September 2025 betrieben Newmark und dessen Geschäftspartner gemeinsam rund 170 Büros mit mehr als 8500 Fachkräften auf vier Kontinenten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte nmrk.com oder folgen Sie @newmark.

Erläuterung zu zukunftsgerichteten Aussagen über Newmark

Aussagen in diesem Dokument über Newmark, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind „zukunftsgerichtete Aussagen" und beinhalten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen abweichen. Dazu zählen Aussagen zu Geschäft, Ergebnissen, finanzieller Lage, Liquidität sowie Ausblick des Unternehmens, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können und dem Risiko unterliegen, dass die tatsächlichen Auswirkungen von den derzeit erwarteten möglicherweise erheblich abweichen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Newmark keine Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen. Eine Erörterung zusätzlicher Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen, finden Sie in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen von Newmark, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die in diesen Unterlagen dargelegten Risikofaktoren und den besonderen Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen sowie etwaige Aktualisierungen dieser Risikofaktoren und des besonderen Hinweises zu zukunftsgerichteten Informationen, die in nachfolgenden Berichten auf Formular 10-K, Formular 10-Q oder Formular 8-K enthalten sind.

1 Die in der durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate für den Zeitraum 2011 bis 2024 enthaltenen Vergleichsunternehmen sind die US-amerikanischen Unternehmen CBRE, CIGI, JLL, MMI und WD (in USD) und das britische Unternehmen SVS (in GBP). Diese Unternehmen erzielten im Zeitraum von 2011 bis 2024 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Gesamteinnahmen von etwa 7 % bis 17 % bzw. einen einfachen Mittelwert von 13 %. Die Ergebnisse von Newmark für 2011 basieren auf den ungeprüften Gesamteinnahmen von Newmark & Company Real Estate, Inc. für das Jahr 2011. Darüber hinaus hat das US-Unternehmen CWK keine Umsätze für Zeiträume vor 2015 gemeldet und ist daher ausgeschlossen.

