Newmark est nommé meilleur conseiller immobilier d'Amérique du Nord par Euromoney

NEW YORK, 8 déc. 2025 /PRNewswire/ -- Newmark Group, Inc. (« NMRK »), un conseiller immobilier commercial de premier plan et un fournisseur de services aux entreprises mondiales, aux investisseurs institutionnels et aux propriétaires et occupants du monde entier, a été nommé meilleur conseiller immobilier d'Amérique du Nord par Euromoney.

Le prix récompense les entreprises qui obtiennent des résultats exceptionnels pour leurs clients grâce à leur connaissance du marché, leurs conseils stratégiques et leur capacité à relever des défis immobiliers complexes. Newmark offre des services de conseil d'excellence dans les domaines des transactions majeures sur les marchés des capitaux, des mandats d'occupation complexes, des stratégies de portefeuille globales, des solutions de lieu de travail, ainsi que de la recherche et de l'analyse avancées.

« C'est un honneur d'avoir été reconnus pour notre excellence et les résultats que nous obtenons », a déclaré Barry Gosin, directeur général de Newmark et président de Newmark & Company Real Estate, Inc. « Cette distinction témoigne de la confiance que nos clients accordent à Newmark, ainsi que du dévouement de nos collaborateurs dont l'expertise et la collaboration permettent d'obtenir des résultats exceptionnels. »

Cette reconnaissance fait suite à une nouvelle année marquée par une croissance et une différenciation significatives pour Newmark. L'entreprise a continué à étendre sa plateforme mondiale par le biais d'acquisitions clés et d'une expansion en Europe et en Asie. Elle a également renforcé ses équipes dans les services Marchés financiers, et Solutions de crédit-bail et solutions pour occupants, et développé ses capacités en matière de données, d'analyse et de technologie – notamment en élargissant ses activités Services gérés et Solutions destinées aux investisseurs.

Ces investissements stratégiques sont en phase avec la trajectoire de performance à long terme de Newmark. L'entreprise est la société de services immobiliers commerciaux cotée en bourse qui connaît la plus forte croissance aux États-Unis et au Royaume-Uni, avec notamment un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 21 % entre 2011 et 2024[1]. La société est positionnée pour fournir à ses clients une expertise complète à travers les différents marchés, secteurs et cycles.

À propos de Newmark

Newmark Group, Inc. (Nasdaq : NMRK), et ses filiales (ensemble, « Newmark »), est un chef de file mondial de l'immobilier commercial, qui propose une gestion intégrée de toutes les phases du cycle de vie d'un bien immobilier. La gamme complète de services et de produits de Newmark est adaptée à chaque client, qu'il s'agisse de propriétaires, d'occupants, d'investisseurs, de fondateurs, de startups ou d'entreprises de premier ordre. En combinant la portée mondiale de la plateforme à une connaissance approfondie des marchés immobiliers établis et émergents, Newmark propose un service de premier choix à ses clients couvrant l'ensemble du secteur. Pour les douze mois se terminant le 30 septembre 2025, Newmark a généré un chiffre d'affaires de plus de 3,1 milliards de dollars. Au 30 septembre 2025, Newmark et ses partenaires commerciaux opéraient ensemble à partir d'environ 170 bureaux avec plus de 8 500 collaborateurs répartis sur quatre continents. Pour en savoir plus, rendez-vous sur nmrk.com ou suivez @newmark.

1 Les pairs inclus dans le taux de croissance annuel composé (« TCAC ») de 2011 à 2024 sont les tickers américains CBRE, CIGI, JLL, MMI et WD (en USD) et le ticker britannique SVS (en GBP). Ces entreprises ont généré un TCAC de revenus totaux compris entre environ 7 et 17 %, soit une moyenne simple de 13 %, entre 2011 et 2024. Les résultats 2011 de Newmark sont basés sur les revenus totaux non vérifiés de l'année 2011 de Newmark & Company Real Estate, Inc. Par ailleurs, le ticker américain CWK n'a pas déclaré de revenus pour les périodes antérieures à 2015 et est donc exclu.

