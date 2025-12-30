Nota AI liefert KI-Optimierungstechnologie für den mobilen AP der nächsten Generation „Exynos 2600" von Samsung Electronics… Festigung seiner Position als Marktführer im Bereich On-Device-KI

Sichere Folgeaufträge vom Exynos 2500 bis zum Exynos 2600 der nächsten Generation, was die überlegenen Optimierungsfähigkeiten unter Beweis stellt

Weiterentwicklung der nächsten Generation von „Exynos AI Studio" und verstärkte Unterstützung für die neuesten generativen KI-Modelle

SEOUL, Südkorea, 30. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Nota AI (CEO Myungsu Chae), ein auf die Komprimierung und Optimierung von KI-Modellen spezialisiertes Unternehmen, gab bekannt, dass es eine Vereinbarung über die Lieferung seiner proprietären KI-Modelloptimierungsplattform für den mobilen Anwendungsprozessor (AP) der nächsten Generation von Samsung Electronics, den Exynos 2600, unterzeichnet hat.

Diese Vereinbarung ist ein bedeutender Erfolg nach dem vorherigen Vertrag für den Exynos 2500 und ein Beweis für die branchenführende technische Leistungsfähigkeit der Plattform von Nota AI. Die Plattform ermöglicht die effiziente Optimierung und Bereitstellung von KI-Modellen in verschiedenen Hardwareumgebungen und kann die Modellgröße um über 90 % reduzieren, ohne dabei an Genauigkeit einzubüßen.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Nota AI an der Entwicklung der nächsten Generation von Exynos AI Studio, Samsungs Toolchain zur Optimierung von KI-Modellen, mitwirken. Konkret strebt Nota AI an, groß angelegte generative KI-Modelle so zu unterstützen, dass sie nahtlos auf dem Exynos 2600 laufen und dabei ihre Präzision beibehalten. Das Unternehmen plant außerdem, den Implementierungsprozess für Entwickler durch die Automatisierung von Optimierungspipelines für die neuesten KI-Modelle erheblich zu verbessern. Dadurch können Nutzer eine schnellere und leistungsfähigere generative KI-Erfahrung direkt auf ihren Geräten genießen, ohne dass eine Cloud-Verbindung erforderlich ist.

„Diese seit dem Exynos 2400 andauernde Zusammenarbeit beweist, dass die Technologie von Nota in Kombination mit der Hardware von Samsung einen greifbaren Mehrwert schafft", sagte Myungsu Chae, CEO von Nota AI. „Wir sind bestrebt, unsere Technologie durch kontinuierliche Zusammenarbeit mit globalen Partnern und proaktive Kommerzialisierung als unverzichtbaren Pfeiler der On-Device-KI-Ära zu etablieren."

Nota AI nutzt seine jahrzehntelange, beispiellose Expertise in der Optimierung und Gewichtsreduzierung von KI-Modellen und bietet spezialisierte On-Device-KI-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, darunter Mobilgeräte, Robotik, Haushaltsgeräte, autonomes Fahren, Gesundheitswesen, Bildung und Smart Cities. Insbesondere die zunehmende Zahl von Fällen, in denen die Technologie von Nota AI in die Produkte globaler Hersteller integriert wird – was direkt zu Umsatzwachstum und erfolgreicher Kommerzialisierung führt – bestätigt nicht nur die technische Exzellenz des Unternehmens, sondern auch seine beeindruckende Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2852292/Nota_AI_Supply_AI_Optimization_Technology_Samsung_Electronics__Next_Generation_Mobile.jpg