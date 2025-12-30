Nota AI توفر تقنية تحسين الذكاء الاصطناعي لمعالج التطبيقات من الجيل التالي (Exynos 2600) من شركة "سامسونج للإلكترونيات" ... ما يعزز مكانتها كرائدة في الذكاء الاصطناعي على الأجهزة

تأمين عقود متتالية للترقية من معالج Exynos 2500 إلى الجيل التالي من Exynos 2600 ، مما يثبت قدرات التحسين المتفوقة

تعزيز نسخة الجيل التالي من " Exynos AI Studio " وتعزيز الدعم لأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي

سيول ، كوريا الجنوبية, 30 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "نوتا إيه آي" (Nota AI) (الرئيس التنفيذي "ميونغسو تشاي") ، وهي شركة متخصصة في ضغط نماذج الذكاء الاصطناعي وتحسينها، أنها وقّعت اتفاقًا لتزويد منصة تحسين نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لمعالج التطبيقات المحمولة من الجيل التالي من سامسونج إلكترونيكس ، (Exynos 2600).

Nota AI to Supply AI Optimization Technology for Samsung Electronics' Next-Generation Mobile AP 'Exynos 2600'… Solidifying Its Position as a Leader in On-Device AI

تمثل هذه الاتفاقية فوزًا متتاليًا كبيرًا بعد العقد السابق لـ Exynos 2500 ، وتمثل دليلاً على البراعة التقنية الرائدة في صناعة منصة "نوتا إيه آي". تمكن المنصة من تحسين ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي بكفاءة عبر بيئات الأجهزة المتنوعة ، وهي قادرة على تقليل أحجام النماذج بأكثر من 90٪ مع الحفاظ على مستويات عالية من الدقة.

من خلال هذا التعاون ، ستشارك "نوتا إيه آي" في تطوير نسخة الجيل القادم من Exynos AI Studio ، وهي سلسلة أدوات تحسين نموذج الذكاء الاصطناعي من "سامسونج". على وجه التحديد ، تهدف "نوتا إيه آي" إلى دعم نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي ذات الحجم الكبير لتعمل بسلاسة على Exynos 2600 مع الحفاظ على الدقة. تخطط الشركة أيضًا لتحسين عملية التنفيذ بشكل كبير للمطورين من خلال أتمتة خطوط العمل لتحسين أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي. سيمكّن هذا المستخدمين من الاستمتاع بتجربة الذكاء الاصطناعي التوليدي على الأجهزة بشكل أسرع وأكثر قوة مباشرةً على أجهزتهم دون الحاجة إلى اتصال سحابي.

قال "ميونغسو تشاي"، الرئيس التنفيذي لشركة "نوتا إيه آي": "هذا التعاون المستمر ، الذي استمر منذ Exynos 2400 ، يثبت أن تقنية "نوتا" تخلق قيمة ملموسة عند دمجها مع أجهزة (سامسونج)". "نحن ملتزمون بترسيخ تقنيتنا باعتبارها ركيزة لا غنى عنها في عصر الذكاء الاصطناعي على الأجهزة من خلال التعاون المستمر مع الشركاء العالميين والطرح التجاري الاستباقي".

مستفيدةً من عقد من الخبرة التي لا مثيل لها في تخفيف وزن نماذج الذكاء الاصطناعي وتحسينها، توفر "نوتا إيه آي" حلول الذكاء الاصطناعي المتخصصة على الأجهزة على مستوى مجموعة واسعة من القطاعات ، بما في ذلك الجوال والروبوتات والأجهزة المنزلية والقيادة الذاتية والرعاية الصحية والتعليم والمدن الذكية. على وجه الخصوص ، فإن العدد المتزايد من الحالات التي يتم فيها دمج تكنولوجيا "نوتا إيه آي" في منتجات الشركات المصنعة العالمية، مما يؤدي مباشرةً إلى نمو الإيرادات والطرح التجاري الناجح، لا يثبت فقط التميّز التقني للشركة ولكن أيضًا قدرتها التنافسية التجارية الهائلة في السوق العالمية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2852292/Nota_AI_Supply_AI_Optimization_Technology_Samsung_Electronics__Next_Generation_Mobile.jpg