Nota AI unterzeichnet Vertrag über die Lieferung von Technologien zur Optimierung von KI-Modellen mit FuriosaAI und erweitert damit die Kommerzialisierung auf Rechenzentren

Maximierung der Leistungsfähigkeit bei der Optimierung umfangreicher KI-Modelle auf der NPU „RNGD" von FuriosaAI durch Bereitstellung der KI-Komprimierungs- und Optimierungsplattform „NetsPresso®"

Ausweitung des Technologieangebots von Mobil- und Automobiltechnik auf KI-Serverinfrastruktur

Vorbereitung auf die Skalierung des globalen Geschäfts mit einer Paketlösung, die Nota Vision Agent (NVA) und die NPU von FuriosaAI kombiniert

SEOUL, Südkorea, 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Nota AI (Geschäftsführer Myungsu Chae), ein auf die Komprimierung und Optimierung von KI-Modellen spezialisiertes Unternehmen, gab bekannt, dass es einen Technologie-Liefervertrag über die Bereitstellung seiner KI-Modelloptimierungsplattform „NetsPresso®" für den Flaggschiff-Chip „RNGD" (ausgesprochen „Renegade") von FuriosaAI unterzeichnet hat.

Dieser Vertrag verdeutlicht, dass sich NetsPresso® nicht nur für Geräte mit geringen Spezifikationen, sondern auch im Bereich der Hochleistungsrechnerinfrastruktur als unverzichtbare Technologie etabliert hat. NetsPresso® ist eine Plattform, die die Größe von KI-Modellen um bis zu 90 % reduziert und dabei die Genauigkeit beibehält. Dies ermöglicht eine effiziente Optimierung und Bereitstellung von KI-Modellen, die auf bestimmte Hardware-Spezifikationen zugeschnitten sind.

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird die fortschrittliche Optimierungstechnologie von Nota AI eingesetzt, um die Inferenzleistung von RNGD zu verbessern und einen schnellen und stabilen Betrieb groß angelegter KI-Modelle zu gewährleisten. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Nota AI insbesondere, sein Angebot über Mobil-, PC- und Automobil-APs hinaus auf den Bereich der KI-Server und Halbleiter für Rechenzentren auszuweiten und damit seinen Einfluss auf den gesamten Markt für KI-Optimierung zu vergrößern.

Über den Liefervertrag hinaus haben die beiden Unternehmen vereinbart, eine strategische Partnerschaft auf der Grundlage von „Nota Vision Agent (NVA)", der Vision-KI-Lösung von Nota AI, aufzubauen. Durch die Einführung eines Lösungspakets, das NVA von Nota AI mit RNGD von FuriosaAI kombiniert, haben die Unternehmen die Grundlage für ein substanzielles und konkretes Geschäftskooperationssystem geschaffen, das das Umsatzwachstum beschleunigen soll. Nachdem im November eine Absichtserklärung zur technischen Zusammenarbeit unterzeichnet wurde und nun der endgültige Liefervertrag vorliegt, festigt diese jüngste Partnerschaft für ein gemeinsames Geschäftsmodell die enge Zusammenarbeit, die von der Forschung und Entwicklung bis zur Vermarktung reicht.

FuriosaAI geht davon aus, dass es durch den Einsatz der Optimierungslösungen von Nota AI die Nützlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit seiner NPU-Produkte in einer Vielzahl von Industriebereichen steigern kann. In ähnlicher Weise plant Nota AI, sich neue Geschäftsmöglichkeiten in verschiedenen Industriezweigen, einschließlich physikalischer KI, zu sichern, indem es leistungsstarke, leichtgewichtige KI-Modelle in einem mit der NPU von FuriosaAI integrierten Paket anbietet.

„Dieser Vertrag ist das Ergebnis der Optimierungstechnologie von NetsPresso®, die über Geräteumgebungen wie Mobilgeräte und Mobilität hinaus auf leistungsstarke Rechenzentren ausgeweitet wurde und damit erneut ihren kommerziellen Wert unter Beweis gestellt hat", erklärte Myungsu Chae, Geschäftsführer von Nota AI. „Als strategischer Partner von FuriosaAI werden wir weiterhin die Leistungsfähigkeit der koreanischen KI-Technologie auf dem globalen Markt unter Beweis stellen."

June Paik, Geschäftsführer von FuriosaAI, erklärte: „Die Kombination aus der innovativen NPU-Technologie von FuriosaAI und den hochentwickelten Optimierungsfunktionen von Nota AI stellt einen bedeutenden Schritt dar, um die globale Wettbewerbsfähigkeit der koreanischen KI-Innovation zu demonstrieren. Durch die enge technische Zusammenarbeit mit Nota AI werden wir Lösungen präsentieren, die in realen industriellen Umgebungen eine überragende Leistung und Effizienz bieten."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2875050/image.jpg