NSS Labs wählt ectacom GmbH zur Erweiterung seiner Cybersicherheitspräsenz in Mitteleuropa

AUSTIN, Texas und MÜNCHEN, 12. November 2025 /PRNewswire/ -- NSS Labs, die führende Autorität im Bereich der unabhängigen Validierung von Cybersicherheitsprodukten, gab heute bekannt, dass die ectacom GmbH, ein deutscher Value-Added-Distributor, NSS Labs in den mitteleuropäischen Regionen Deutschland, Österreich, Schweiz (DACH) und Polen vertreten wird.

Durch diese Zusammenarbeit erhalten Unternehmen, Dienstleister und Sicherheitsanbieter in der Region Zugang zu den realitätsnahen Cybersicherheitstests von NSS Labs, die Organisationen dabei helfen, ihre Abwehrmaßnahmen zu stärken, Compliance sicherzustellen und Risiken zu reduzieren.

Zu den angebotenen Dienstleistungen gehört Minion von NSS Labs, ein Managed Security Testing Service, der auf Live-Angriffsszenarien basiert, darunter Malware, Exploits, Ausweichtechniken und False Positives, die aus aktiven Bedrohungsinformationen stammen. Minion wird remote mit verschlüsselter Steuerung bereitgestellt und bietet Kunden folgende Möglichkeiten:

Kontinuierliche Überwachung der laufenden Testergebnisse

Verfolgung von Verbesserungen bei Sicherheitsprodukten im Laufe der Zeit

Erstellung konformer Dokumentationen ohne den Aufwand eines internen Testmanagements

Dieser Service soll CISOs, CIOs und Chief Risk Officers dabei unterstützen, die wachsenden Anforderungen in Bezug auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, die Sicherheit der Lieferkette und die Widerstandsfähigkeit zu erfüllen.

„ectacom versteht die Herausforderungen, denen Unternehmen heute im Bereich Cybersicherheit gegenüberstehen", sagte Vikram Phatak, CEO von NSS Labs. „Im Zuge unserer globalen Expansion freuen wir uns, dass ectacom uns in Mitteleuropa vertreten wird."

„Wir sind sehr stolz darauf, erneut mit NSS Labs zusammenzuarbeiten", fügte Tomé Spasov, geschäftsführender Gesellschafter und Chief Strategy Officer bei ectacom GmbH, hinzu. „Unternehmen sind weiterhin erheblichen Sicherheitsrisiken ausgesetzt, und Tests liefern die erforderliche Validierung, um sicherzustellen, dass die Produkte der Anbieter wichtige Sicherheitsstandards erfüllen."

Informationen zu ectacom

ectacom ist einer der führenden unabhängigen deutschen Value-Added Distributoren (VAD) für komplexe IT-, OT- und IoT-Lösungen und -Dienstleistungen. Das Unternehmen arbeitet eng mit Vertriebspartnern und Integratoren zusammen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Infrastruktureffizienz zu verbessern, Prozesse zu optimieren und Compliance zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie unter ectacom.com

Informationen zu NSS Labs

NSS Labs liefert wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse durch seine fortschrittlichen Testplattformen und ermöglicht es Unternehmen, Sicherheitsanbietern und Dienstleistern, fundierte und evidenzbasierte Entscheidungen im Bereich Cybersicherheit zu treffen. Durch die Übernahme der aufwendigen Tests hinsichtlich Wirksamkeit, Leistung und Eignung hilft NSS Labs seinen Kunden, über Vermutungen hinauszugehen und umsetzbare Klarheit zu gewinnen. Die Audit- und Governance-Dienstleistungen des Unternehmens bieten kontinuierliche Sicherheit, dass die eingesetzten Sicherheitstechnologien wie erwartet funktionieren – zum Schutz der Investitionen und zur Unterstützung der Rechenschaftspflicht. Weitere Informationen finden Sie unter nsslabs.com

