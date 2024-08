Omio und der führende InsurTech-Partner Companjon bieten Reisenden mit dem neuen Omio Flex-Angebot mehr Flexibilität und Freiheit

Die globale Transportplattform Omio führt Omio Flex ein, eine flexible Stornierungsrichtlinie, die Reisenden das Stornieren einfacher macht – ohne dass sie Fragen beantworten oder Nachweise vorlegen müssen

Omio Flex ist für Inhaber von Bahn-, Bus- und Fährtickets erhältlich

Kunden können bei einer Stornierung bis zu 80 % des Ticketpreises zurückerstattet bekommen

Das Omio Flex-Angebot wird möglich durch die Partnerschaft mit dem Versicherungsunternehmen Companjon

BERLIN und DUBLIN, 27. August 2024 /PRNewswire/ -- Omio, die führende globale Plattform für die Buchung von Zug-, Flug-, Bus- und Fährtickets, kündigt heute die Einführung von Omio Flex an, das die Möglichkeit bietet, Tickets flexibel zu stornieren. Mit Omio Flex können Inhaber von Zug-, Bus- und Fährtickets ihre Fahrten nun bis zu zwei Stunden vor der Abfahrt aus beliebigen Gründen stornieren. Im Falle einer Stornierung erhält der Kunde eine Erstattung von bis zu 80 % des ursprünglichen Ticketpreises.

Omio-Kunden können den Omio Flex-Tarif einfach beim Bezahlen auswählen oder ihn auf der Ticketkonfigurationsseite zu ihrer Buchung hinzufügen. Wenn sie sich später entscheiden, nicht zu reisen, können sie ihr Ticket einfach auf der Seite „Meine Buchungen verwalten" stornieren. Omio zahlt die Erstattung dann direkt an den Kunden aus.

Möglich wird das neue Omio Flex-Angebot durch die Partnerschaft zwischen Omio und Companjon. Dabei fungiert der führende Versicherer als Risikoträger, Underwriter und Policenmanager für das Stornieren aus beliebigen Gründen. Companjon integriert seine fortschrittliche Technologie in die Buchungsplattform von Omio und sorgt damit für ein nahtloses Kundenerlebnis für Omio-Nutzer.

Veronica Diquattro, Präsidentin von Omio B2C Europe, erklärt: „Unser Ziel ist es, Menschen auf der ganzen Welt ein nahtloses, bequemes und multimodales Reiseerlebnis zu bieten. Unsere Zusammenarbeit mit Companjon ist ein großer Erfolg, schließlich möchten wir unseren Kundinnen und Kunden unübertroffene Flexibilität und ein Maximum an Komfort. Auch in Zukunft werden wir eng mit Companjon zusammenarbeiten, um Omio Flex zu verbessern, indem wir die fortschrittliche Technologie und die wertvollen Daten nutzen, um auf die sich wandelnden Anforderungen unserer Nutzer eingehen zu können."

Matthias Naumann, CEO von Companjon, sagt: „Wir freuen uns, Omio als zuverlässiger Partner dabei zu helfen, das Kundenerlebnis international zu verbessern, indem wir mit unserer unübertroffenen Lösung ‚Aus beliebigem Grund stornieren' volle Flexibilität ermöglichen. Omio Flex entspricht den Erwartungen der Kunden und hebt den Standard der Transportdienstleistungen insgesamt an. Wir finden es toll, dass sich Omio so auf seine Kundinnen und Kunden konzentriert, und freuen uns auf unsere weitere Zusammenarbeit bei Omio Flex, einschließlich der Personalisierung des Reiseschutzes für alle Omio-User auf der ganzen Welt."

Companjon wurde 2020 gegründet und will verändern, wie Menschen über Versicherungen denken. Das Unternehmen hat im letzten Jahr ein rasantes Wachstum erlebt und eine Vielzahl von modernisierten und parametrischen InsurTech-Lösungen mit weltweit anerkannten Marken in den Bereichen Events und Unterhaltung, Mobilität, E-Commerce und FinTech auf den Markt gebracht. Sein einzigartiges Lösungsdesign nutzt die neuesten Technologien, wie maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, um die Kundinnen und Kunden seiner Geschäftspartner in 32 Ländern in Europa und Nordamerika zu begeistern.

Über Omio

Seit ihrer Gründung im Jahr 2013 ermöglicht die Omio-Gruppe ihren Kundinnen und Kunden, neue Arten des Reisens zu entdecken. Dank der beiden miteinander verknüpften Plattformen Omio und Rome2Rio sind wir die weltweit führende Reiseplattform für Suche, Vergleich und Buchung. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrem Wunsch, Europa, die Vereinigten Staaten und Kanada per Zug, Bus, Flug und Fähre zu erkunden.

Omio arbeitet mit über 1.000 Verkehrsanbietern zusammen; Kunden können in 21 verschiedenen Sprachen buchen und in 26 verschiedenen Währungen bezahlen. In den letzten zehn Jahren haben wir über 33 Millionen Tickets verkauft.

Die Omio-Gruppe beschäftigt heute mehr als 400 Mitarbeitende aus über 50 Ländern und hat Büros in Berlin, Prag, Melbourne und London. Gemeinsam arbeiten wir jeden Tag daran, unsere Vision zu verwirklichen und unseren Kunden Reisen zu bieten, die sie bewegen. Mehr unter omio.com

Über Companjon

Companjon ist ein führendes B2B2C-InsurTech-Start-up, das sich auf vollständig digitale, KI-gesteuerte eingebettete Versicherungen spezialisiert hat. Seine modernen End-to-End-Versicherungslösungen ermöglichen es Unternehmen, ihre Kunden zu begeistern und ihren Geschäftswert durch eine stärkere Markentreue und neue Zusatzeinnahmen zu steigern. Companjon entwirft, entwickelt und betreibt seine dynamischen Versicherungslösungen auf einer 100 % cloudbasierten Plattform, die 32.000 Policen pro Sekunde ausstellen kann, API-Gateways problemlos integriert und die neuesten Technologien nutzt. Das Unternehmen wurde von CNBC als eines der „World's Top InsurTech Companies 2024" und von FinTech Global in drei aufeinanderfolgenden Jahren (2021–2023) als eines der innovativsten InsurTechs der Welt ausgezeichnet.

Companjon möchte verändern, wie Menschen über Versicherungen denken, indem es nahtlose und positive Erfahrungen schafft, wenn die Dinge mal nicht so laufen wie geplant: Das Unternehmen ist da, wenn „das Leben dazwischenfunkt". Companjon ist in Irland registriert und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

www.companjon.com

