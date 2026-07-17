Once Human erscheint am 25. August für PS5 und Xbox - mit neuer Ego-Perspektive und vollem Crossplay

Vorbestellungen sind ab sofort möglich – inklusive exklusiver, plattformspezifischer Belohnungspakete!

GUANGZHOU, China, 17. Juli 2026 /PRNewswire/ -- NetEase Games und Starry Studio freuen sich bekannt zu geben, dass ihr erfolgreiches Survival-Spiel „Once Human" – angesiedelt in einer bizarren Welt – am 25. August offiziell für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint. Zum Start bietet der Titel eine brandneue Ego-Perspektive sowie volle Unterstützung für Cross-Play und Cross-Progression.

Trailer zur Bekanntgabe des Erscheinungsdatums von Once Human: https://youtu.be/YRa7L46q7IE

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Once Human ist ein kostenloses „Strange-Worlds"-Survival-Spiel, das in einer postapokalyptischen Landschaft spielt. Die Spieler begeben sich in verschiedene „Szenarien", die jeweils abwechslungsreiche Umgebungen und Spielmechaniken bieten. Mit zurzeit 6 Szenarien und einem PvP-Spin-off bietet das Spiel Konsolenspielern vom ersten Tag an über 300 Stunden Spielspaß. Im Spiel stehen Anomalien im Mittelpunkt des Ablaufs des Kernspiels – nutze sie, um die von Stardust verseuchte Ödnis zu erkunden, deinen Unterschlupf zu automatisieren und dich für den Kampf zu mutieren. Vom Herstellen bis zum Kämpfen sind Anomalien dein einziges Mittel zum Überleben.

Verbessertes Spielerlebnis auf der Konsole: Neue Ich-Perspektive und mehr

Um das Spielerlebnis zu maximieren, führt die Konsolenversion verschiedene Sonderfunktionen ein:

Ich-Perspektive: Diese neue Funktion gibt Spielern die vollständige Freiheit, jederzeit zwischen einer Third-Person- und einer First-Person-Perspektive zu wechseln. Die neue Funktion, die direkt in der Konsolenversion verfügbar ist, passt perfekt zu einem großen 4K-Bildschirm und sorgt für ein völlig anderes und zutiefst immersives Erlebnis.

Diese neue Funktion gibt Spielern die vollständige Freiheit, jederzeit zwischen einer Third-Person- und einer First-Person-Perspektive zu wechseln. Die neue Funktion, die direkt in der Konsolenversion verfügbar ist, passt perfekt zu einem großen 4K-Bildschirm und sorgt für ein völlig anderes und zutiefst immersives Erlebnis. Hochwertige Grafik: Die Konsolenversion bietet hochauflösende Grafik mit der Wahl zwischen dem Qualitätsmodus (4K/60 FPS) und dem Leistungsmodus (120 FPS) für immersives Spielen auf dem großen Bildschirm.

Die Konsolenversion bietet hochauflösende Grafik mit der Wahl zwischen dem Qualitätsmodus (4K/60 FPS) und dem Leistungsmodus (120 FPS) für immersives Spielen auf dem großen Bildschirm. Optimiertes Controller-Erlebnis: Das Spiel bietet zudem ein maßgeschneidertes Controller-Erlebnis mit charakteristischen Tieftonvibrationen bei riesigen Monstern, präzisem Triggerwiderstand während Bosskämpfen und elastischem taktilen Feedback bei Beute-Drops.

Vorbestellungen starten mit exklusiven Belohnungspaketen

Die Vorbestellungen haben offiziell sowohl auf der PlayStation- als auch auf der Xbox-Plattform begonnen und umfassen zwei verschiedene Stufen von Geschenkpaketen. Käufer erhalten exklusive, limitierte Vorbestellungsgegenstände, die jeweils nur für die PlayStation- bzw. die Xbox-Plattform erhältlich sind.

Jetzt im PlayStation- und Microsoft-Store vorbestellen: https://g.oncehuman.game/c/29e8e9

Trommeln Sie Ihre Teamkollegen zusammen, rüsten Sie sich für das ultimative Überlebenserlebnis und machen Sie sich bereit, im August die Anomalie zu betreten! Gemeinsam überleben – wir waren einst Menschen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3006555/image1.jpg