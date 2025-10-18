One Heung Kong hat gemeinsam mit anderen Institutionen das White Paper on Global Sustainable and Healthy Living Environments veröffentlicht

GUANGZHOU, China, 18. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Am 14. Oktober wurden in Shanghai, China, die Global Engineering Conference 2025 und die erste World Green Design Conference eröffnet, an denen über 250 ehemalige hochrangige UN-Beamte, Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern und Vertreter von Fortune-500-Unternehmen teilnahmen. Im Rahmen der Veranstaltung wurde das White Paper on Global Sustainable and Healthy Living Environments (der Global Healthy Living Environment Report) vorgestellt, das einen neuen Maßstab für die Förderung eines gesunden Lebens weltweit setzt.

Angesichts der rasanten globalen Urbanisierung ist es für traditionelle Wohngebiete zunehmend schwierig, den Bedürfnissen der Menschen nach Luftqualität, psychischer Erholung und ökologischer Interaktion gerecht zu werden. In diesem Zusammenhang hat China eine chinesische Lösung vorgestellt, die auf die Weltbühne zugeschnitten ist. In dem Bericht wird ein städtisches Waldumweltsystem entwickelt, das die Waldumweltstandards für Wohngebiete und den Waldumweltindex für Innenräume umfasst. Er umfasst sieben Dimensionen, darunter natürliche Wahrnehmungserfahrungen und die Regulierung des Mikroklimas, und gewährleistet so eine umfassende Abdeckung von Außen- bis Innenräumen. Durch die Einbindung multidisziplinärer Fachkenntnisse werden die Kernparameter und Gestaltungsprinzipien für ein gesundes Wohnumfeld ermittelt.

Laut Mei Hing Chak, der Vorsitzenden der Heung Kong Group, ist grünes Design von entscheidender Bedeutung, um die Visionen eines gesunden Chinas und einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit miteinander zu verbinden. Sie betonte, dass die Gesundheitsstrategie drei bedeutende Fortschritte erfordert. Das Future Living Art Institute hat diese Strategie durch die Einführung des 139 Healthy Living System über One Heung Kong umgesetzt.

Edvard Moser, Nobelpreisträger für Physiologie oder Medizin 2014, übermittelte eine Videobotschaft, die dem Bericht aus Sicht der Gehirnforschung wissenschaftliches Gewicht verlieh. Er betonte die entscheidende Rolle der Umwelt für die Gesundheit des Gehirns und die allgemeine Lebensqualität und würdigte den von One Heung Kong vertretenen Ansatz „Umwelt-Körper-Gehirn".

Der Global Healthy Living Environment Report wurde vom WELL Living Lab und der World Green Design Organization gemeinsam empfohlen, wodurch grünes Design als gemeinsame Sprache im globalen Ingenieurwesen gefördert wird. Mei Hing Chak wurde mit dem International Contribution Award for Green Design ausgezeichnet, und das One Heung Kong Global Green Forest Bathing & Health Cluster wurde offiziell ins Leben gerufen, wo das Konzept seine Wurzeln schlagen wird.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2799008/image_841870_26717024.jpg