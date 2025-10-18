One Heung Kong a publié, en collaboration avec d'autres institutions, le Livre blanc sur les environnements de vie durables et sains à l'échelle mondiale

GUANGZHOU, Chine, 18 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Le 14 octobre, la 2025 Global Engineering Conference et la première World Green Design Conference se sont ouvertes à Shanghai, en Chine, réunissant plus de 250 anciens hauts fonctionnaires des Nations unies, ainsi que des universitaires de différents pays et des représentants de sociétés du classement Fortune 500. Lors de cet événement, le Livre blanc sur les environnements de vie sains et durables à l'échelle mondiale (le Global Healthy Living Environment Report) a été dévoilé, établissant un nouveau critère pour la promotion d'un mode de vie sain dans le monde entier.

Avec le rythme rapide de l'urbanisation mondiale, les zones résidentielles traditionnelles ont du mal à répondre aux besoins de la population moderne en termes de qualité de l'air, de ressourcement psychologique et d'interaction avec la nature. Dans ce contexte, la Chine a proposé une solution chinoise adaptée au reste du monde. Le rapport évoque la construction d'un système résidentiel et urbain intégrant un environnement forestier, respectant les normes liées à ces environnements et conforme à l'indice Indoor Forest Environment. Il couvre sept dimensions, y compris les expériences de perception naturelle et le contrôle du confort microclimatique, assurant une couverture complète des espaces extérieurs et intérieurs. En s'appuyant sur une expertise pluridisciplinaire, il met en évidence les paramètres fondamentaux et les principes de conception d'un environnement de vie sain.

Selon Mei Hing Chak, présidente de Heung Kong Group, la conception verte est essentielle pour relier la vision d'une Chine saine et celle d'une communauté dont l'avenir est commun avec celui de l'humanité. Elle a souligné que cette stratégie en matière de santé exigeait trois avancées significatives. Le Future Living Art Institute a donné vie à cette stratégie en lançant le 139 Healthy Living System par l'intermédiaire de One Heung Kong.

Edvard Moser, lauréat du prix Nobel de physiologie ou de médecine de 2014, a envoyé un message vidéo, conférant ainsi un poids scientifique au rapport du point de vue de la science du cerveau. Il a souligné le rôle vital de l'environnement dans la santé du cerveau et la qualité de vie en général, soutenant avec enthousiasme l'approche environnement-corps-cerveau préconisée par One Heung Kong.

Le Global Healthy Living Environment Report a fait l'objet de recommandations conjointes de la part du WELL Living Lab et de la World Green Design Organization, faisant de la conception verte un langage commun dans le domaine de l'ingénierie mondiale. Mei Hing Chak a remporté l'International Contribution Award for Green Design, et le One Heung Kong Global Green Forest Bathing & Health Cluster a été officiellement lancé. C'est sur ce lieu que le concept prendra racine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2799008/image_841870_26717024.jpg