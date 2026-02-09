Paul Saville-King (ex-CBRE) zum Group Chief Executive Officer von Unispace ernannt

Integrierter Marktführer für Strategie, Design und Bau stellt Weichen für die nächste Phase des globalen Wachstums

LONDON, 9. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Unispace, ein weltweit führendes Unternehmen für integrierte Workplace-Strategie, Design und Bau, gibt heute die Ernennung von Paul Saville-King zum Group Chief Executive Officer bekannt. Der Amtsantritt erfolgt im Februar 2026.

Ex-CBRE Paul Saville-King Appointed Group Chief Executive Officer at Unispace

„Paul bringt genau die richtige Kombination aus Branchenkenntnis, internationaler Erfahrung und Führungskompetenz mit, die Unispace für die nächste Entwicklungsphase benötigt", sagt Jodi Ingham, Managing Director bei PAG. „Wir sehen diese Ernennung als einen wichtigen Schritt zur weiteren Stärkung des Unternehmens und zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase."

Paul Saville-King wechselt von CBRE, dem weltweit grössten Immobiliendienstleister, zu Unispace. In seiner alten Funktion hatte er mehrere internationale Führungspositionen inne, zuletzt als Chief Product Officer von Global Workplace Solutions sowie zuvor als Global President Project Management. In diesen Funktionen verantwortete er weltweit über 10'000 Mitarbeitende und war zudem als Chief Transition Officer für die strategische Beteiligung von CBRE an Turner & Townsend tätig. Zuvor war Paul zehn Jahre lang Verwaltungsratsmitglied von Norland Managed Services und verbrachte siebzehn Jahre in technischen und leitenden Funktionen bei Honeywell.

„Die Bedeutung des Arbeitsplatzes verändert sich grundlegend", sagt Paul Saville-King. „Unispace ist eines der wenigen Unternehmen weltweit, das Strategie, Design und Umsetzung wirklich integriert und Arbeitswelten schafft, die die Leistungsfähigkeit von Organisationen steigern. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit dem Team und unseren Kunden dieses Versprechen einzulösen."

In seiner Rolle als Group CEO wird Paul Saville-King den Fokus auf die Weiterentwicklung des integrierten globalen Delivery-Modells von Unispace legen, strategische Branchenpartnerschaften vertiefen und Kunden dabei unterstützen, sich in einem sich wandelnden globalen Immobilienumfeld erfolgreich zu positionieren.

Über Unispace

Unispace ist ein weltweit führendes Unternehmen für integrierte Workplace-Strategie, Design und Bau Dienstleistungen aus einer Hand. Das Unternehmen beschäftigt über 600 Mitarbeitende in 27 Studios in 13 Ländern in Nordamerika, Europa, Asien, Australien und Neuseeland.

Durch die frühzeitige Zusammenführung von Strategie, Design und Umsetzung unterstützt Unispace seine Kunden bei komplexen Portfolio-Transformationen in den Bereichen Technologie, Life Sciences, Recht, Finanz- und Professional Services. Dabei entstehen Arbeitswelten, die das Potenzial von Menschen entfalten und so Performance, Unternehmenskultur und langfristiges Wachstum nachhaltig fördern.

www.unispace.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2889841/Unispace_CEO.jpg