Paul Saville-King, ancien directeur général de CBRE, nommé directeur général du groupe Unispace

LONDRES, 9 février 2026 /PRNewswire/ -- Unispace, leader mondial en matière de workplace stratégie, de conception et de réalisation intégrées pour les lieux de travail, a annoncé aujourd'hui la nomination de Paul Saville-King au poste de directeur général du groupe, à compter de février 2026.

« Paul apporte une combinaison idéale d'expérience dans le secteur, à l'échelle mondiale et en matière de leadership pour accompagner Unispace dans sa trajectoire », a déclaré Jodi Ingham, directrice exécutive chez PAG. « Nous considérons cette nomination comme une étape importante dans le renforcement de l'entreprise et le soutien de sa phase de croissance. »

Paul arrive de CBRE, la plus grande société de services immobiliers commerciaux au monde, où il a occupé successivement des postes de direction, dont celui de directeur des services chez Global Workplace Solutions et, auparavant, celui de président mondial des services gestion de projets. Il a dirigé plus de 10 000 professionnels à travers le monde et a occupé le poste de directeur de la transition pour l'investissement stratégique de CBRE dans Turner & Townsend. Auparavant, Paul a siégé au conseil d'administration de Norland Managed Services pendant 10 ans et a occupé pendant dix-sept ans des postes techniques et de direction chez Honeywell.

« La place du lieu de travail connaît une transformation profonde », a déclaré Paul Saville-King. « Unispace est l'une des rares entreprises au monde à pouvoir véritablement intégrer workplace stratégie, conception et réalisation pour créer des lieux de travail qui stimulent les performances organisationnelles, et ne se contentent pas d'héberger des personnes. Je me réjouis de travailler avec l'équipe et nos clients pour tenir cette promesse. »

Paul se consacrera au renforcement du modèle intégré d'Unispace, au développement des partenariats sectoriels et à l'accompagnement des clients dans leur transition vers de nouvelles réalités immobilières à l'échelle mondiale.

À propos d'Unispace

Unispace est un leader mondial dans le domaine de la workplace stratégie, de la conception et de la réalisation intégrées de lieux de travail, avec plus de 600 employés répartis dans 27 studios dans 13 pays d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie, d'Australie et de Nouvelle-Zélande.

En réunissant dès le départ la workplace stratégie, la conception et la réalisation, Unispace aide ses clients à naviguer dans les changements complexes de leur portefeuille dans les domaines de la technologie, des sciences de la vie, du droit, de la finance et des services professionnels, en créant des espaces qui stimulent l'épanouissement des personnes afin de favoriser la performance, la culture et la croissance à long terme.

