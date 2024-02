Pentera startet sein Globales Partnerprogramm für schnelleres Channel-Wachstum

Dank Pentera's Programm können Partner im Ökosystem aus über 50 Ländern weltweit ihr Wachstum beschleunigen

HAMBURG, Deutschland, 26. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Pentera , Führer in Automatisierter Sicherheitsvalidierung hat heute den Start seines neuen Partnerprogramms bekannt gegeben: Das globale Programm stärkt die Channel-first Go-to-market-Strategie von Pentera und bietet Channel-Partnern einen noch profitableren und systematischeren Ansatz, Umsatzpotenzial zu erzeugen, zu managen und auszubauen.

Mit dem Beitritt zum Programm haben Pentera-Partner Zugriff auf das komplette Portfolio ausgezeichneter Automated Security Validation-Lösungen des Unternehmens, darunter Pentera Core , Pentera Surface , RansomwareReady™ und Credential Exposure . Dank Pentera's eintägigem Wertnachweis (Proof of Value-PoV) sind Partner in der Lage, den Produktwert rasch zu beurteilen und die herkömmlichen Verkaufszyklen zur Umsatzerzielung abzukürzen.

„Die Partnerschaft mit Pentera war die absolut richtige Entscheidung. Pentera's automatisierte Sicherheitsvalidierung integriert sich nahtlos in unser Angebot, so dass wir unsere Kunden nun noch effizienter vor neuen Bedrohungen schützen können. Dank Pentera's schnellen Reaktionszeiten und dem effizienten Onboarding verlief die Zusammenarbeit absolut glatt", sagte Alexander Stemper, VP of Security Sales bei NTT DATA Deutschland. Wir sind begeistert vom neuen Partnerprogramm und freuen uns auf das nächste Kapitel unserer erfolgreichen Partnerschaft, um Unternehmen weltweit abzusichern."

Das Pentera Partnerprogramm erfüllt eine Reihe von Bedürfnissen unserer Partner und belohnt Sie für den Wert, den Sie im gesamten Kundenlebenszyklus liefern. Das Programm bietet drei Teilnahme-Stufen – als Associate, Premier oder Elite. Jede Stufe bietet nach und nach mehr lukrative finanzielle Anreize und Rabattstrukturen, dazu Schulungsangebote, Umsatztools und Marketing-Support der neuesten Generation.

Das Programm umfasst:

Onboarding-Sitzungen, einschließlich physischer und Online-Workshops zur Umsatzgenerierung und technischen Aspekten

Spezielle Anreize für Vertragsabschluss und Preisgarantie

Persönliche Weiterbildung und Optionen für Zertifizierungsprogramme

Ein Portal voller wertvoller digitaler Ressourcen, einschließlich Sales Toolkits, E-Mailvorlagen, Material für Co-Branding, Demos und On-Demand-Training Zugang zu Demos und Testumgebungen

Pentera hat seinen Geschäftsumsatz seit Markteinführung 2018 von Jahr zu Jahr gesteigert. Heute ist das Unternehmen ein globaler Leader, mit Kunden in über 50 Ländern und Niederlassungen in 18 Ländern in Nordamerika, EMEA, APAC und LATAM.

„Seit seiner Gründung hat sich Pentera als unangefochtener Marktführer im Bereich Automatisierte Sicherheitsvalidierung etabliert," sagte Kirt Jorgenson, VP Global Channel bei Pentera. „Der Launch des Globalen Partnerprogramms von Pentera stellt eine bedeutende Investition für Pentera im Dienst des Erfolgs seiner Partner dar. Im Zuge des Programms wird unserem Partner-Ökosystem künftig eine noch größere Rolle in unserer Channel-first Go-to-market-Strategie zukommen. Angesichts des kontinuierlichen Wachstums von Pentera werden wir auch unsere Channel-Investitionen verstärken, um den wechselseitigen Erfolg von Pentera und unseres globalen Partner-Ökosystems weiter auszubauen."

Über Pentera:

Pentera ist Marktführer im Bereich Automated Security Validation und setzt jedes Unternehmen in die Lage, ganz leicht die Integrität aller Cybersecurity-Schichten zu testen und jederzeit und unabhängig von der Größe genaue Informationen zu tatsächlichen Sicherheitslücken zu erhalten. Tausende von Experten in der IT-Sicherheitsbranche sowie Dienstleister auf der ganzen Welt vertrauen auf Pentera, um anschauliche Anleitung zu erhalten und Sicherheitslücken zu schließen, bevor sie ausgenutzt werden können. Für mehr Infos siehe: Pentera.io

