Pentera lance un programme mondial pour le développement de ses partenaires

Le programme de Pentera permet aux partenaires de l'écosystème d'accélérer leur croissance dans plus de 50 pays à travers le monde

HAMBURG, Allemagne, 26 février 2024 /PRNewswire/ -- Pentera , leader en matière de validation automatisée de la sécurité, a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau programme de partenariat . Le programme mondial renforce la stratégie de partenariat avec Pentera et offre une approche plus lucrative et systématique pour la croissance des opportunités.

Dès leur adhésion au programme, les partenaires ont accès à l'ensemble du portefeuille de solutions primées Pentera, de Validation Automatisée de la Sécurité, notamment Pentera Core , Pentera Surface , RansomwareReady™ et Credential Exposure . Le POV (Proof of Value) d'une journée Pentera permet aux partenaires de démontrer rapidement la valeur du produit et de raccourcir les cycles de vente traditionnels pour stimuler les revenus.

« Le partenariat avec Pentera a été une excellente décision. La solution de validation automatisée de la sécurité de Pentera s'intègre parfaitement à notre offre et a renforcé notre capacité à protéger nos clients contre les menaces en constante évolution. La rapidité de leurs réponses et l'efficacité de leur intégration ont véritablement facilité la collaboration » a déclaré Alexander Stemper, VP des ventes de produits de sécurité chez NTT DATA Deutschland. Nous sommes ravis du nouveau programme de partenariat et nous attendons avec impatience le prochain titre de notre brillante collaboration pour protéger les entreprises du monde entier. »

Le programme de partenariat de Pentera répond à une série de besoins des partenaires tout en les récompensant pour la valeur qu'ils apportent tout au long du processus de gestion des clients. Le programme repose sur trois niveaux de participation : Associé, Premier et Élite. Chaque niveau offre des incentives financières progressivement plus lucratives et des structures de remise, ainsi que des opportunités de formation avancée, des outils de vente et un soutien marketing plus développés.

Le programme comprend:

Un processus d'intégration comprenant des ateliers de vente et des ateliers techniques; en présentiel et en ligne

Des incentives pour la création d'offres commerciales et pour la protection des prix

Des options de formation personnelle et de programme de certification

Un portail de ressources numériques, comprenant des boîtes à outils de vente, des modèles d'e-mail, du matériel pour le co-branding, des démonstrations et des formations à la demande

L'accès aux environnements de démonstration et de laboratoire

L'accès aux licences PoV

Depuis sa mise sur le marché en 2018, Pentera a doublé son chiffre d'affaires chaque année. L'entreprise est un leader mondial du marché avec des clients dans plus de 50 pays et des bureaux régionaux dans 18 pays situés dans les régions Amérique du Nord, EMEA, APAC et LATAM.

« Depuis sa mise sur le marché de Pentera, l'entreprise s'est imposée comme chef de file incontesté de la validation automatisée de la sécurité pour toutes les métriques », déclare Kirt Jorgenson, VP Réseau mondial chez Pentera. « L'introduction du programme de partenariat mondial Pentera représente un important investissement de Pentera dans la réussite de ses partenaires. Il permettra à notre écosystème de partenaires de jouer un rôle encore plus important dans notre stratégie de canal de distribution. À mesure que Pentera poursuit son évolution, nous augmentons nos investissements dans ce canal pour alimenter la croissance mutuelle de Pentera et de notre écosystème mondial de partenaires. »

À propos de Pentera :

Pentera est le leader de sa catégorie en matière de validation de la sécurité automatisée et permet à chaque organisation de tester facilement l'intégrité de toutes les couches de cybersécurité ainsi que de révéler les réelles expositions de sécurité à tout moment et à toute échelle. Des milliers de professionnels de la sécurité et de prestataires de services dans le monde entier utilisent Pentera pour guider la remédiation et combler les failles de sécurité avant qu'elles ne soient exploitées. Pour en savoir plus, veuillez visiter : Pentera.io

