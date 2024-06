Precisely Data Integrity Suite hilft, vertrauenswürdige Daten in Databricks-Umgebungen zu erweitern

Die Precisely Data Integrity Suite, die Databricks-Kunden umfassende Funktionen zur Datenintegrität bietet, ist ab sofort auf Partner Connect verfügbar

BURLINGTON, Massachusetts, 11. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Precisely, einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, gab heute die Erweiterung seiner Partnerschaft mit Databricks bekannt. Die Precisely Data Integrity Suite, die ab sofort über Databricks Partner Connect verfügbar ist, bringt leistungsstarke Datenmanagement-Funktionen in Databricks-Umgebungen, die alle Aspekte der Datenintegrität abdecken - angefangen bei der Datenqualität und -beobachtbarkeit bis hin zur Geo-Adressierung. So können Benutzer vertrauenswürdige Daten in ihren KI- oder Advanced-Analytics-Initiativen nutzen.

Databricks Partner Connect ermöglicht es Unternehmen, Testkonten für die Data Integrity Suite zu erstellen und sofort die Vorteile von Precisely in Databricks Workspaces zu nutzen. „Precisely bietet unserem Kundenstamm eine einzigartige Kombination von Datenintegritätsfunktionen", sagt Roger Murff, VP of Technology Partners bei Databricks. „Die fortschrittlichen Datenintegritätstools von Precisely in Kombination mit der Data Intelligence Platform von Databricks bieten unseren Kunden einen schnelleren Zugang zu zuverlässigen und umsetzbaren Erkenntnissen und fördern so Innovation und operative Effizienz."

Das Forschungs- und Beratungsunternehmen Gartner® hat Datenintegrität als eines von vier Themen identifiziert, die von den in einem 2023 HypeCycle™-Forschungsbericht[1] vorgestellten Innovationen angesprochen werden. In dem Bericht heißt es: „KI ist auf Daten angewiesen und bessere Daten führen zu zuverlässigeren KI-Lösungen. Ohne automatisierte Unterstützung ist die Validierung großer Datenmengen unmöglich."

Die Data Integrity Suite ist eine umfassende SaaS-Lösung, die den Prozess der Erstellung von Datenintegrität für Geschäfts- und Technikfachleute beschleunigt und rationalisiert. Die interoperablen Cloud-Services für Datenintegration, Data Governance, Datenqualität und Beobachtbarkeit, Geoadressierung, räumliche Analysen und Datenanreicherung sind über eine leistungsstarke, einheitliche Data Integrity Foundation verbunden. Der Hochgeschwindigkeits-Datenkatalog mit geschäftlichen und technischen Metadaten, die Agentenarchitektur und die Intelligenz-Engine der Foundation ermöglichen die Ausführung von Datenintegritätsprozessen unabhängig davon, wo die Daten gespeichert sind - vor Ort, in der Cloud oder in hybriden Umgebungen - und verbinden die Services der Data Integrity Suite nahtlos miteinander.

Die Partner Connect-Integration mit der Data Integrity Suite wird zunächst die Data Integrity Foundation mit Data Quality- und Data Observability- sowie Geo Addressing-Services für Databricks-Kunden umfassen. In Kürze werden Services für Data Integration, Data Governance, Spatial Analytics und Data Enrichment folgen.

„Wir sind stolz auf unsere kontinuierliche Zusammenarbeit mit Databricks", sagt Eric Yau, COO von Precisely. "Databricks-Anwender können sich jetzt einfach mit der Precisely Data Integrity Suite verbinden und sofort Vertrauen in die Daten aufbauen, die sie für ihr Geschäft nutzen, um zeitnahe und sichere Entscheidungen zu treffen. Jedes Unternehmen hat einzigartige Datenbedürfnisse und unsere Partnerschaft mit Databricks zeigt, dass wir sie auf ihrem Weg zu den Daten unterstützen."

Erfahren Sie mehr darüber, wie Precisely es den Kunden von Databricks ermöglicht, Datenintegrität zu erreichen und den Erfolg von datengesteuerten Initiativen zu fördern.

GARTNER und HYPE CYCLE sind eingetragene Warenzeichen und Dienstleistungsmarken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner befürwortet keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Precisely

Precisely ist weltweit führend im Bereich Datenintegrität und bietet 12.000 Kunden in mehr als 100 Ländern, darunter 99 der Fortune 100 Unternehmen, Genauigkeit, Konsistenz und Kontext in ihren Daten. Die Datenintegrations-, Datenqualitäts-, Data-Governance-, Location-Intelligence- und Datenanreicherungsprodukte von Precisely ermöglichen bessere Geschäftsentscheidungen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de .

[1] Gartner, Hype Cycle for Emerging Technologies in Finance, 2023, 11. Juli 2023, Mark McDonald

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2408758/4723207/Precisely_Logo.jpg