La Precisely Data Integrity Suite aide à étendre la fiabilité des données dans les environnements Databricks

Disponible immédiatement sur le portail Partner Connect, la Precisely Data Integrity Suite fournit un ensemble complet de fonctionnalités d'intégrité des données aux clients de Databricks.

BURLINGTON, Massachusetts, 11 juin 2024 /PRNewswire/ -- Precisely , le leader mondial de l'intégrité des données, annonce l'extension de son partenariat avec Databricks. Disponible immédiatement sur le portail Partner Connect de Databricks, la Precisely Data Integrity Suite équipe les environnements Databricks de puissantes capacités de gestion des données qui englobent tous les aspects de l'intégrité des données — de la qualité et de l'observabilité au geo addressing — pour permettre aux utilisateurs d'exploiter des données de confiance dans le cadre de leurs initiatives d'intelligence artificielle ou d'analytique avancée.

Le portail Partner Connect de Databricks permet aux entreprises de créer des comptes d'évaluation de la Data Integrity Suite et bénéficier sans délai des avantages de Precisely dans les workspaces Databricks.

« Precisely apporte à notre clientèle une combinaison unique de fonctionnalités d'intégrité des données, déclare Roger Murff, VP of Technology Partners de Databricks. Combinés à la plateforme d'intelligence des données de Databricks, les outils avancés d'intégrité des données de Precisely assureront à nos clients un accès plus rapide à des informations exploitables d'une grande fiabilité, contribuant ainsi à l'innovation et à l'efficacité opérationnelle. »

Le cabinet de recherche et de conseil Gartner® a identifié l'intégrité des données comme l'un des quatre thèmes ciblés par les innovations présentées dans l'étude 2023 HypeCycle™[1]. Selon ce rapport, « L'Intelligence Artificielle repose sur les données, et des données de meilleure qualité permettent d'obtenir des solutions d'IA plus fiables. Sans assistance automatisée, il est impossible de valider des volumes de données massifs . »

La Data Integrity Suite est une solution SaaS complète qui permet aux utilisateurs professionnels (métiers et techniques) d'accélérer et rationaliser le processus d'intégrité des données. Ses services cloud interopérables d'intégration, de gouvernance, de gestion de la qualité et d'observabilité des données, ainsi que de geo addressing, d'analyse spatiale et d'enrichissement des données, sont connectés de façon transparente au travers d'un puissant socle unifié pour l'intégrité des données (Data Integrity Foundation). Le socle repose sur un catalogue de données très performant des métadonnées métier et techniques, une architecture utilisant des agents et un moteur intelligent qui permettent d'exécuter les processus d'intégrité des données, indépendamment de l'endroit où elles résident — On-Premises, dans le cloud ou dans des environnements hybrides — et connectent en toute transparence les services de la Data Integrity Suite.

Dans un premier temps, l'intégration de la Data Integrity Suite au portail Partner Connect permettra aux clients de Databricks d'accéder au socle technique incluant le catalogue de données ainsi qu'aux services Data Quality, Data Observability et Geo Addressing de la Data Integrity Suite. Cette offre sera prochainement complétée par les services Data Integration, Data Governance, Spatial Analysis et Data Enrichment.

« Nous sommes fiers de poursuivre notre collaboration avec Databricks, confie Eric Yau, COO de Precisely. Les utilisateurs de Databricks peuvent désormais se connecter sans difficulté à la Precisely Data Integrity Suite afin de renforcer immédiatement le niveau de confiance des données qu'ils utilisent dans leur activité et de prendre des décisions avisées au moment opportun. S'agissant des données, chaque entreprise affiche des besoins qui lui sont propres. Le partenariat formé avec Databricks démontre notre engagement sans faille à répondre à leurs exigences, où qu'ils en soient sur leur parcours vers l'intégrité de leurs données. »

Découvrez comment Precisely permet aux clients de Databricks d'assurer l'intégrité de leurs données et de contribuer au succès des initiatives data driven.

GARTNER and HYPE CYCLE are a registered trademarks and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and is used herein with permission. All rights reserved.

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

À propos de Precisely

Precisely est le leader mondial de l'intégrité des données, fournissant précision, fiabilité et mise en contexte pour les données de 12 000 clients dans plus de 100 pays, dont 99 des entreprises du classement Fortune 100. Ses produits d'intégration, de qualité, de gouvernance et d'enrichissement des données, ainsi que d'intelligence de localisation, permettent de prendre les meilleures décisions, pour les meilleurs résultats. Pour en savoir plus, consultez le site www.precisely.com/fr .

