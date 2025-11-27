QLED-Brillanz zum Einstiegspreis: Der coocaa CGQG40Z feiert am Black Friday sein beeindruckendes Deutschland-Debüt

BERLIN, 27. November 2025 /PRNewswire/ -- Zum Black Friday präsentiert die TV-Marke coocaa dem deutschen Markt etwas Besonderes – den brandneuen QLED-Fernseher CGQG40Z. Der CGQG40Z führt die QLED-Technologie der nächsten Generation für kompakte Bildschirme ein und vereint gehobene Qualität mit ungewöhnlicher Bildleistung zum attraktiven Preis. Mit dieser Markteinführung definiert coocaa die Erwartungen der Verbraucher an Einstiegsfernseher neu.

Im Markt für kleine Fernseher, der nach wie vor von einfachen Bildschirmkonfigurationen dominiert wird, stellt der neue coocaa CGQG40Z eine bemerkenswerte Verbesserung dar. Er bietet sattere Farben, intelligentere Unterhaltung und höhere Zuverlässigkeit – und das alles zu einem erschwinglichen Einstiegspreis. Der in 32-Zoll und 40-Zoll erhältliche Smart-TV ist die ideale Wahl für junge Familien, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis suchen, oder für Personen, die sich ein TV-Erlebnis für begrenzten Wohnraum wünschen.

Das Herzstück des CGQG40Z bildet die neueste Generation der QLED-Quantum-Dot-Technologie von coocaa – ein echter Durchbruch in der Bildqualität für kleine Bildschirme. Die fortschrittlichen und zudem umweltfreundlichen Quantenpunktmaterialien bieten einen größeren Farbraum, höhere Helligkeit und naturgetreuere Bilder – für absolut realistisches und lebendiges Fernsehen.

Neben seinem beeindruckenden Display bereichert das CGQG40Z den Alltag mit intelligenten und praktischen Funktionen. Es basiert auf dem neuesten Google TV-System und bietet Zugriff auf ein Ökosystem mit über einer Milliarde IoT-Geräten, mehr als 11.000 Apps und über 700.000 Unterhaltungsressourcen. Die HDR10-Technologie sorgt für einen höheren Kontrast und eine größere Farbtiefe, während die Funktionen „Low Blue Light" und „Flicker-Free" dazu beitragen, die Ermüdung der Augen zu verringern. Dualband-WLAN gewährleistet schnelleres und flüssigeres Streaming, und Dolby Audio sorgt zusammen mit Wonder Audio für ein hervorragendes Klangerlebnis. Dank des integrierten Google Assistant können Nutzer ihren Fernseher ganz einfach per Sprachbefehl steuern – egal, ob sie fernsehen, streamen oder zu Hause trainieren. Der CGQG40Z ist ein QLED-Fernseher, der Intelligenz, Komfort und Spaß perfekt miteinander verbindet.

Der Black Friday bietet deutschen Verbrauchern eine hervorragende Gelegenheit, zu den Ersten zu gehören, die das CGQG40Z TV-Modell erleben.

Seit 2006 erfreut coocaa Haushalte weltweit mit seinen Smart-TVs. Die Marke steht für kontinuierliche Innovation und fortschrittliche Technologie und ist bestrebt, hochwertige Produkte zu liefern, die Verbraucher auf der ganzen Welt zufriedenstellen.

