REC Group gibt Minuten nach offizieller Vorstellung seiner bahnbrechenden Alpha Serie erste Bestellungen bekannt

Das neue Modul wurde von Steve O'Neil, CEO von REC Group, und dem CTO Shankar G. Sridhara am 15. Mai auf der Intersolar Europe offiziell vorgestellte und erzielte bereits in seinen ersten Stunden ein beträchtliches Bestellvolumen von 4,3 MW. Steve O'Neil ist stolz auf diesen frühen Erfolg: „Mit Alpha hat REC ein Solarmodul entwickelt, das eine „Win-Win-Win"-Chance bieten wird: für uns, unsere Partner und Solarexperten sowie für Haushalte und Unternehmen, die der kommenden Generation ein Erbe an nachhaltiger Energie hinterlassen wollen. Angesichts dieser so rasch erfolgten Verkaufsabschlüsse ist das neue Modul auf bestem Weg, diese Ziele zu erfüllen."